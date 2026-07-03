Τηλεθέαση Πέμπτης 2.7.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
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Τηλεθέαση Πέμπτης 2.7.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών

Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Πέμπτη 2.7.2026

Τηλεθέαση Πέμπτης 2.7.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών

Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΙ 5,4 8,6
ΑΝΤ1 8,1 8,4
ALPHA 12,4 12,5
STAR 5,8 7,2
MEGA 11.8 13,3
OPEN 3,9 6,3
ΕΡΤ1 4,2 4,1

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων

ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Σήμερα 5,8 17.4
ΑΝΤ1 Καλημέρα Ελλάδα 7,5 5,3
ALPHA Happy Day 10,4 9,8
STAR Cash or Trash 2,6 2,5
MEGA Κοινωνία Ώρα Mega 18,1 22,1
OPEN Ώρα Ελλάδος 5,0 13,7
ΕΡΤ1 Νωρίς Νωρίς 6,1 3,6

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Αταίριαστοι 7,1 16,4
ΑΝΤ1 Το πρωινό 11,0 12,6
ALPHA Super Κατερίνα 8,6 9,1
STAR Breakfast@star 9,4 8,7
MEGA Το Ρετιρέ 11,1 10,8
OPEN 10 παντού 4,2 10,7
ΕΡΤ1 Γεύσεις Ντουμπάι με Τ. Άθερτον 1,3 0,9

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Όπου υπάρχει Ελλάδα 5,0 8,3
ΑΝΤ1 Αποκαλύψεις 12,7 17,0
ALPHA Το σόι σου 13,2 12,4
STAR Αλήθειες με τη Ζήνα 3,9 8,9
MEGA Σαββατογεννημένες 15,5 10,8
OPEN Εικόνες 5,7 4,0
ΕΡΤ1 Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα 3,1 1,6

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Ελληνική ταινία 11,2 10,7
ΑNT1 Κάτι ψήνεται 6,2 7,0
ALPHA Οικογενειακές ιστορίες 9,4 10,1
STAR First Dates 5,8 6,1
STAR Ο τροχός της τύχης 10,2 15,3
MEGA Live News 19,1 22,8
MEGA The Chase 12,6 15,1
OPEN Καθαρές κουβέντες 6,8 8,0
ΕΡΤ1 Ότι αξίζει 3,6 3,1

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 9,4 10,7
ANT1 ANT1 ΝEWS 6,9 6,3
ALPHA Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 8,1 10,0
STAR Star News 8,4 11,7
MEGA MEGA Γεγονότα 11,7 14,9
OPEN Open News 5,5 8,3
ΕΡΤ1 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 4,3 4,7

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Έχω Παιδιά 7,3 7,0
ALPHA Το σόι σου 20,2 20,5
ALPHA Το σόι σου 26,7 26,2
ALPHA Το σπίτι δίπλα στη θάλασσα 11,0
13,2
ΑΝΤ1 Don't forget the lyrics 6,3 4,8
ANT1 Ελληνική ταινία 8,8 6,5
ANT1 Ενώπιος Ενωπίω 10,1 9,3
STAR Cash or Trash 5,6 8,9
STAR IQ 160 6,3 6,4
OPEN Ο πιο αδύναμος κρίκος 4,2 5,1
OPEN Ξένη ταινία 2,8 3,2
OPEN Κοινωνία άνω κάτω 2,8 5,6
ΕΡΤ 1 Από ήλιο σε ήλιο 3,9 6,1
ΕΡΤ 1 Το παιδί 4,0 3,4
ΕΡΤ 1 Ξένη ταινία 3,1 2,8
ΣΚΑΪ Aθλητικά 6,5 8,2
ΣΚΑΪ Ξένη ταινία 4,5 5,3
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