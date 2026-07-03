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Φωτιά στα Κανάλια Μουζακίου, σηκώθηκαν 5 εναέρια
Φωτιά στα Κανάλια Μουζακίου, σηκώθηκαν 5 εναέρια
Η φωτιά καίει σε δυσπρόσιτη δασική έκταση και σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική
Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (03/07) σε δασική έκταση δίπλα στα Κανάλια Μουζακίου της Καρδίτσας.
Για την κατάσβεση, άμεσα κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί εντός πυκνής δασικής έκτασης σε δυσπρόσιτη περιοχή με μεγάλη δυσκολία προσέγγισης για τις επίγειες δυνάμεις και κυρίως για τα υδροφόρα οχήματα.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καρδίτσας, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.
Για την κατάσβεση, άμεσα κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση πλησίον της περιοχή Κανάλια Μουζακίου. Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της #10ης_ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 3 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 3, 2026
Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί εντός πυκνής δασικής έκτασης σε δυσπρόσιτη περιοχή με μεγάλη δυσκολία προσέγγισης για τις επίγειες δυνάμεις και κυρίως για τα υδροφόρα οχήματα.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καρδίτσας, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.
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