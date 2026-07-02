Η σχεδιάστρια μόδας της βασιλικής οικογένειας: «Οι σωματότυποι "μήλο" και "αχλάδι" είναι ξεπερασμένοι»
Η σχεδιάστρια μόδας της βασιλικής οικογένειας: «Οι σωματότυποι "μήλο" και "αχλάδι" είναι ξεπερασμένοι»
Η Amanda Wakeley είπε ότι «απεχθάνομαι τους κανόνες στη μόδα»
Η σχεδιάστρια μόδας Amanda Wakeley OBE, που φημίζεται για τη συνεργασία της με τη βασιλική οικογένεια, έδωσε μια νέα συνέντευξη στο BBC με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της βιβλίου, «Style DNA», που λειτουργεί απελευθερωτικά, ειδικά για τις γυναίκες, καθώς μάς παρακινεί να μην περιοριζόμαστε από τους κανόνες αλλά να φοράμε ό,τι μάς κάνει να νιώθουμε πιο δυνατές και μας εμπνέει να γίνουμε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας.
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