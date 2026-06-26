H Ζόι Κραβιτζ συνδύασε το one-shoulder φόρεμά της με τις πιο κομψές γόβες από τον Christian Louboutin
H Ζόι Κραβιτζ συνδύασε το one-shoulder φόρεμά της με τις πιο κομψές γόβες από τον Christian Louboutin
Η ηθοποιός βρέθηκε σε cocktail party της σχεδιάστριας κοσμημάτων Jessica McCormack στο Λονδίνο έχοντας τον ρόλο της οικοδέσποινας.
HZoë Kravitz έδωσε ένα ακόμα μάθημα μινιμαλιστικής κομψότητας, επιλέγοντας μια λευκή δημιουργία που συνδύαζε την απλότητα με το διαχρονικό στυλ. Η ηθοποιός βρέθηκε σε cocktail party της σχεδιάστριας κοσμημάτων Jessica McCormack στο Λονδίνο έχοντας τον ρόλο της οικοδέσποινας. Ο αρραβωνιαστικός της, Harry Styles, απουσίαζε λόγω της περιοδείας του, όμως η ίδια τράβηξε όλα τα βλέμματα με μία από τις πιο κομψές εμφανίσεις της τελευταίας περιόδου.
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