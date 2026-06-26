Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι: Ο κανόνας που έχουν θέσει στους καλεσμένους του γάμου τους και ποιος θα τον παραβιάσει

Οι φήμες γύρω από τον γάμο της Taylor Swift και του Travis Kelce συνεχίζονται με μια νέα πληροφορία να αποκαλύπτει έναν από τους κανόνες που έχουν θέσει στους καλεσμένους τους.Την αποκάλυψη έκανε ο στενός φίλος του αθλητή και παίκτης των San Francisco 49ers, George Kittle, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι το ζευγάρι έχει ζητήσει από όσους παρευρεθούν στην τελετή να μην προσφέρουν γαμήλια δώρα.«Μας είπαν ξεκάθαρα: κανένα δώρο», δήλωσε ο Kittle στο Extra TV κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Tight Ends and Friends» στο Νάσβιλ.Βέβαια, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι σκέφτεται να αγνοήσει την επιθυμία τους. «Ο Travis, για κάποιο λόγο, λατρεύει τα παλιά νομίσματα, οπότε ίσως του πάρω ένα σπάνιο νόμισμα».Ο 32χρονος αθλητής επιβεβαίωσε επίσης ότι θα δώσει το «παρών» στον γάμο και ευχήθηκε στο ζευγάρι να απολαύσει όλες τις στιγμές που προηγούνται της μεγάλης ημέρας.