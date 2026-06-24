Η Ντέιζι Έντγκαρ-Τζόουνς συμπλήρωσε το δαντελένιο σύνολό της με ημιδιάφανες γόβες

HDaisy Edgar-Jones απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι ανήκει στα πρόσωπα που αξίζει να παρακολουθούμε για το στυλ της τόσο στην οθόνη όσο και στο κόκκινο χαλί. Η ηθοποιός βρέθηκε χθες στο show ανδρικής μόδας Άνοιξη 2027 του οίκου Saint Laurent, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, επιλέγοντας ένα look που είχε ήδη ξεχωρίσει από την προηγούμενη επίδειξη του οίκου.



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