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Ανταπόκριση από μια fashion editor: «Τι φορούν οι άνθρωποι της μόδας στην Ελλάδα»
MARIE CLAIRE

Ανταπόκριση από μια fashion editor: «Τι φορούν οι άνθρωποι της μόδας στην Ελλάδα»

Η χώρα μας μέσα από μια διαφορετική οπτική από τις συνηθισμένες

Ανταπόκριση από μια fashion editor: «Τι φορούν οι άνθρωποι της μόδας στην Ελλάδα»
Μπορεί η Ελλάδα να έχει συνδεθεί στο εξωτερικό κυρίως με στερεότυπα όπως το καλοκαίρι, τα νησιά, η θάλασσα και το φαγητό της, ωστόσο μια fashion editor του διακεκριμένου μέσου WWD, η Sierra Mayhew, ταξίδεψε στην Ύδρα και έστρεψε τον φακό της στο ντύσιμο των ανθρώπων που έδωσαν το «παρών» σε fashion event. Το βίντεο που ανέβασε η πλατφόρμα ονομάστηκε «Τι φορούν οι άνθρωποι της μόδας στην Ελλάδα». Βλέπουμε λοιπόν Έλληνες και επισκέπτες του νησιού του Αργοσαρωνικού να απολαμβάνουν το τοπίο και το socializing με relaxed παντελόνες, printed φορέματα και αέρινα τοπ, συνήθως σε ουδέτερα και γήινα χρώματα.

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