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Φωτιά σε διάζωμα στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος της Φιλαδέλφειας

Η τύχη ευνοεί αυτά τα ζώδια σήμερα
MARIE CLAIRE

Η τύχη ευνοεί αυτά τα ζώδια σήμερα

Μπορεί να χρειαστεί να βγουν από τη ζώνη άνεσής τους, αλλά θα τα καταφέρουν.

Η τύχη ευνοεί αυτά τα ζώδια σήμερα
ΗΣελήνη σήμερα κινείται στον Σκορπιό, ο Ήλιος βρίσκεται στον Καρκίνο και όλα αυτά μαζί δίνουν στην ημέρα μια θετική χροιά με τέσσερα ζώδια να τη νιώθουν πιο έντονα. Η ενέργεια του Σκορπιού συνδέεται με βαθιές επιθυμίες, μυστικά, οικονομικούς πόρους και υποστήριξη που προέρχεται από άλλους ανθρώπους. Μια σημαντική πληροφορία, μια αναπάντεχη βοήθεια ή μια νέα προοπτική μπορεί να αποδειχθούν καταλυτικές για όσους ανήκουν στα παρακάτω ζώδια. Αν και οι εξελίξεις ίσως απαιτήσουν να βγείτε από τη ζώνη άνεσής σας, το αποτέλεσμα φαίνεται ιδιαίτερα ευνοϊκό.

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