Αλεξάνδρα Αϊδίνη: Μας χάρισε με το μωρό της μια συγκινητική στιγμή, διαφορετική από τις στημένες φωτογραφίες

Η Αλεξάνδρα Αϊδίνη έγινε πρόσφατα μητέρα και τους πρώτους μήνες μετά τον τοκετό απείχε από τη δημόσια ζωή. Πήγε όμως στην επίσημη έναρξη του 16ου Athens Open Air Film Festival, όπου έδωσε το «παρών» και ο Harvey Keitel‎‎, στο Θέατρο Κολωνού, μαζί με το τεσσάρων μηνών μωρό και τον σύντροφό της, Σπύρο Γιανναρά. Σε ένα στιγμιότυπο τη βλέπουμε σε μια τρυφερή χειρονομία προς εκείνον, που κρατάει το παιδί τους στον μάρσιππο, ενώ σε μια άλλη ο φακός έχει καταγράψει μια ακόμα συγκινητική στιγμή, επίσης πολύ διαφορετική από τις στημένες κοσμικές φωτογραφίες, όπου οι φίλες και συνεργάτιδές της – διακρίνεται και η Μάνια Παπαδημητρίου– αντικρίζουν το μικρό πλασματάκι, που κρατάει στα χέρια της, με ενθουσιασμό.