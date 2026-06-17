Το λάθος που κάνουμε όλες όταν εμφανίζονται λευκές τρίχες στα φρύδια

Μια μέρα ξυπνάμε, κοιταζόμαστε στον καθρέφτη και κάτι μικρό, αλλά καινούριο, μας τραβάει την προσοχή: μια λευκή τρίχα στα φρύδια. Μπορεί να είναι μόλις μία, αλλά το σίγουρο είναι πως είναι παραπάνω από αρκετή για να μας εκνευρίσει.Η πιο συνηθισμένη αντίδραση είναι να πιάσουμε το τσιμπιδάκι και να αφαιρέσουμε τη λευκή τρίχα. Ωστόσο, αυτή δεν είναι η καλύτερη λύση. Η τρίχα θα ξαναβγεί στο ίδιο χρώμα, ενώ η συχνή αποτρίχωση μπορεί να αποδυναμώσει το θύλακα και να δημιουργήσει κενά στα φρύδια με την πάροδο του χρόνου.Οι ειδικοί εξηγούν ότι η εμφάνιση γκρίζων τριχών στα φρύδια οφείλεται ακριβώς στην ίδια διαδικασία που συμβαίνει και στα μαλλιά. Τα μελανοκύτταρα (τα κύτταρα που παράγουν τη χρωστική ουσία, μελανίνη) σταματούν να λειτουργούν ή φθείρονται, η μελανίνη μειώνεται και οι τρίχες χάνουν το φυσικό τους χρώμα. Η κληρονομικότητα παίζει καθοριστικό ρόλο, ενώ παράγοντες όπως το στρες, οι ορμονικές αλλαγές, οι διατροφικές ελλείψεις και η φυσική γήρανση μπορούν επίσης να επηρεάσουν την εξέλιξη.