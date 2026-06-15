Βρετανία: Προχωρά σε απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 16 ετών

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα απαγορεύσει τη χρήση των social media από παιδιά κάτω των 16 ετών, ενώ θα επιβάλει νέους περιορισμούς και σε πλατφόρμες διαδικτυακών παιχνιδιών και livestreaming.Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Keir Starmer, παρουσίασε τη Δευτέρα, 15/06, το σχέδιο, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα από τα πιο εκτεταμένα μέτρα ρύθμισης του διαδικτύου που έχουν υιοθετηθεί διεθνώς μέχρι σήμερα.«Είναι ξεκάθαρο για μένα ότι μια πλήρης απαγόρευση είναι η σωστή επιλογή», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Όπως ανέφερε, η απόφαση στοχεύει στην καλύτερη προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο και στην αντιμετώπιση της επιρροής των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.«Θα αλλάξει τις συζητήσεις που κάνουν οι γονείς με τα παιδιά τους και τις προσδοκίες των παιδιών με την πάροδο του χρόνου. Θα κάνει τα παιδιά μας πιο ασφαλή και πιο ευτυχισμένα. Θα τους δώσει περισσότερο χρόνο, περισσότερη ασφάλεια, περισσότερη ελευθερία να μεγαλώσουν και περισσότερες ευκαιρίες», είπε.Η απαγόρευση θα αφορά πλατφόρμες όπως το TikTok, το Snapchat και το Instagram, ενώ η κυβέρνηση σχεδιάζει να λάβει μέτρα και για υπηρεσίες gaming και livestreaming που επιτρέπουν σε ανηλίκους να επικοινωνούν με αγνώστους.«Υπάρχει κάποια αντίστοιχη κατάσταση στην πραγματική ζωή όπου θα αφήνατε το παιδί σας να συνομιλεί με έναν άγνωστο ενήλικα για τον οποίο δεν γνωρίζετε τίποτα; Όχι. Γι’ αυτό και αναλαμβάνουμε δράση», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός.Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση διαθέτει ήδη τις απαραίτητες εξουσίες για να ξεκινήσει την εφαρμογή των μέτρων. Το σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους, ενώ η πλήρης απαγόρευση εκτιμάται ότι θα τεθεί σε ισχύ την άνοιξη του 2027.