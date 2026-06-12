Τι πιστεύουν οι Έλληνες για τον γάμο;

Ποια είναι η στάση των Ελλήνων απέναντι στον γάμο; Με αφορμή τον διαγωνισμό «Καλά Στέφανα με το Viber Dating», που καλεί ζευγάρια τα οποία γνωρίστηκαν μέσω Viber Dating να μοιραστούν την ιστορία τους «από το chat στον γάμο» μέσα από ένα σύντομο video στο Instagram και να κερδίσουν 25.000€ για τον γάμο των ονείρων τους, το επίσημο Κανάλι Viber Ελλάδα διεξήγαγε εκτεταμένη έρευνα μέσω ψηφοφοριών (polls), για να διερευνήσει τις απόψεις των χρηστών για τον γάμο: Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή, πώς φαντάζονται τη μεγάλη μέρα και πόσα είναι διατεθειμένοι να ξοδέψουν για αυτήν. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ανοιχτή έως τις 21 Ιουνίου 2026 μέσω Direct Message στον λογαριασμό @viber_dating στο Instagram .