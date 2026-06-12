Γιατί τα πλαστικά παιχνίδια του μπάνιου δεν είναι τόσο αθώα όσο φαίνονται

Νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει χρησιμοποιήσει ή έστω πιάσει μία φορά πλαστικό παπάκι μπανιου. Το γλυκό αυτό παιχνίδι, όμως, δεν είναι τόσο αθώο όσο φαίνεται.Πρόσφατες έρευνες το συνδέουν με συγκέντρωση μούχλας και μικροβίων πού σίγουρα μόνο καλό δεν κάνουν στον οργανισμό τόσο τον δικό μας όσο και των παιδιών μας που τα χρησιμοποιούν επίσης πολύ συχνά.Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό NPJ Biofilms and Microbiomes ισχυρίζεται ότι η γλοιώδης ουσία που βρίσκεται μέσα στα παιχνίδια μπάνιου σφύζει από βακτήρια με ονόματα που ακούγονται τρομακτικά, όπως Bradyrhizobium, Agrobacterium, Caulobacter και Sphingomonas. Εντοπίστηκε επίσης το Pseudomonas, το οποίο συνήθως μπορεί να προκαλέσει λοιμώξεις στα μάτια και στα αυτιά στους ανθρώπους.Στη μελέτη, οι ερευνητές εξέτασαν 19 διαφορετικά παιχνίδια μπάνιου και διαπίστωσαν ότι τα πλαστικά παιχνίδια σε συνδυασμό με το βρώμικο νερό του μπάνιου αποτελούν τον ιδανικό βιότοπο για τα μικρόβια. Το κύριο πρόβλημα, όπως αναφέρει ο επικεφαλής ερευνητής Frederik Hammes, είναι τα συστατικά του πλαστικού από το οποίο κατασκευάζονται τα λαστιχένια παπάκια και άλλα παιχνίδια μπάνιου.«Όλα αυτά τα μαλακά πλαστικά υλικά περιέχουν ουσίες που ονομάζονται πλαστικοποιητές, οι οποίες τα καθιστούν εύκαμπτα», δήλωσε στο CNN ο Frederick Hammes, ο οποίος διεξήγαγε τη μελέτη μαζί με πέντε άλλους ερευνητές στο Ελβετικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Υδροβιολογίας και Τεχνολογίας. «Οι πλαστικοποιητές, όπως λέγονται οι ουσίες, μεταφέρονται από το πλαστικό στο νερό. Τα βακτήρια τα προτιμούν ως τροφή».