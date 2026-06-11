Εριέττα Κούρκουλου-Λάτση: «Στη χώρα μας έχουμε μάθει να κρίνουμε τους γονείς, όχι να καταλαβαίνουμε τη δυσκολία»

Η Εριέττα Κούρκουλου-Λάτση, ιδρύτρια φιλοζωικών οργανώσεων αλλά και του κοινωφελούς ιδρύματος Kind Things μίλησε για τη δημιουργία ενός νέου κέντρου που στηρίζει το τελευταίο, μαζί με την Deppy Vasileiadis Organization του Βύρωνα Βασιλειάδη: του Κέντρου Στήριξης Γονεϊκότητας & Οικογένειας «Σύνδεσις» των Παιδικών Χωριών SOS. Μιας πρωτοβουλίας που, σύμφωνα με την περιγραφή, «προσφέρει ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε ανθρώπους που είτε σχεδιάζουν να δημιουργήσουν οικογένεια είτε βρίσκονται ήδη στη διαδρομή της γονεϊκότητας, από την εγκυμοσύνη έως τα πρώτα χρόνια ζωής του παιδιού».