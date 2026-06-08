Το νέο αντικαρκινικό φάρμακο που καταχειροκροτήθηκε σε συνέδριο ογκολογίας - «Ιστορική στιγμή»

Κυκλοφορούν πολλές ειδήσεις για εξελίξεις στην έρευνα του καρκίνου, αλλά η συγκεκριμένη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς ενέπνευσε μια αίθουσα γεμάτη από ογκολόγους να σηκωθεί όρθια και να χειροκροτήσει. Πρόκειται για ένα νέο φάρμακο κατά του καρκίνου του παγκρέατος, ενός από τους πλέον θανατηφόρους, που παρουσιάστηκε σε συνέδριο ογκολογίας.