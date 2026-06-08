Το νέο αντικαρκινικό φάρμακο που καταχειροκροτήθηκε σε συνέδριο ογκολογίας - «Ιστορική στιγμή»
Το νέο αντικαρκινικό φάρμακο που καταχειροκροτήθηκε σε συνέδριο ογκολογίας - «Ιστορική στιγμή»
Χορηγείται πειραματικά στον καρκίνο του παγκρέατος με αξιοσημείωτα, μέχρι στιγμής, αποτελέσματα
Κυκλοφορούν πολλές ειδήσεις για εξελίξεις στην έρευνα του καρκίνου, αλλά η συγκεκριμένη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς ενέπνευσε μια αίθουσα γεμάτη από ογκολόγους να σηκωθεί όρθια και να χειροκροτήσει. Πρόκειται για ένα νέο φάρμακο κατά του καρκίνου του παγκρέατος, ενός από τους πλέον θανατηφόρους, που παρουσιάστηκε σε συνέδριο ογκολογίας.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα