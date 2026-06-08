Σιμόν Μπάιλς: Παραλίγο να πεθάνει στην «πιο τρομακτική εμπειρία» της ζωής της
Σιμόν Μπάιλς: Παραλίγο να πεθάνει στην «πιο τρομακτική εμπειρία» της ζωής της
Τη μοιράστηκε σε μια νέα ανάρτησή της στο Instagram
H Simone Biles αποκάλυψε μια τρομακτική εμπειρία -ή για την ακρίβεια «την πιο τρομακτική» της ζωής της- που παραλίγο να αποβεί μοιραία, σε μια νέα ανάρτησή της στο Instagram.
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