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Τα ωραιότερα λινά φορέματα του φετινού καλοκαιριού
MARIE CLAIRE

Τα ωραιότερα λινά φορέματα του φετινού καλοκαιριού

Ιδανικά για κάθε μέρα, τις βραδινές εξόδους ή ακόμα και τις πιο κομψές καλοκαιρινές προσκλήσεις.

Τα ωραιότερα λινά φορέματα του φετινού καλοκαιριού
Το καλοκαίρι είναι εδώ και, όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή, τα λινά φορέματα επιστρέφουν στην γκαρνταρόμπα μας. Ιδιαίτερα τις πιο ζεστές ημέρες, όταν ο συνδυασμός άνεσης, κομψότητας και δροσιάς μοιάζει με δύσκολη εξίσωση, ένα λινό φόρεμα αρκεί για να δώσει τη λύση σε κάθε στυλιστικό δίλημμα.

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