Τα ωραιότερα λινά φορέματα του φετινού καλοκαιριού

Τ ο καλοκαίρι είναι εδώ και, όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή, τα λινά φορέματα επιστρέφουν στην γκαρνταρόμπα μας. Ιδιαίτερα τις πιο ζεστές ημέρες, όταν ο συνδυασμός άνεσης, κομψότητας και δροσιάς μοιάζει με δύσκολη εξίσωση, ένα λινό φόρεμα αρκεί για να δώσει τη λύση σε κάθε στυλιστικό δίλημμα.



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08.06.2026, 09:00