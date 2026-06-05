Τα δέκα πιο πολύχρωμα μανικιούρ του Ιουνίου που αποπνέουν καλοκαίρι
Τα δέκα πιο πολύχρωμα μανικιούρ του Ιουνίου που αποπνέουν καλοκαίρι
Χρώμα, και καλοκαιρινή διάθεση all the way.
Το να διαλέξει μία γυναίκα τι μανικιούρ να κάνει κάθε φορά, δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Τουλάχιστον για εμένα, αν και συνήθως κάνω αρκετά απλά σχέδια, δυσκολεύομαι να αποφασίσω μεταξύ του χρώματος, του σχήματος και του σχεδίου.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα