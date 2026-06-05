Τα δέκα πιο πολύχρωμα μανικιούρ του Ιουνίου που αποπνέουν καλοκαίρι

Το να διαλέξει μία γυναίκα τι μανικιούρ να κάνει κάθε φορά, δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Τουλάχιστον για εμένα, αν και συνήθως κάνω αρκετά απλά σχέδια, δυσκολεύομαι να αποφασίσω μεταξύ του χρώματος, του σχήματος και του σχεδίου.