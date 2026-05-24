Η Μάιλι Σάιρους απέκτησε το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας - Τι είπε για την οικογένειά της (Βίντεο)

ΗMiley Cyrus τιμήθηκε την Παρασκευή, 22 Μαΐου, με το δικό της αστέρι στη Hollywood Walk of Fame, σε μια λαμπερή τελετή στο Λος Άντζελες, παρουσία φίλων, συνεργατών και της οικογένειάς της.Η τραγουδίστρια και ηθοποιός, που έγινε γνωστή μέσα από τη σειρά Hannah Montana, εμφανίστηκε συγκινημένη καθώς παραλάμβανε τη διάκριση, λέγοντας πως πρόκειται για μια στιγμή που «δεν θα ξεχάσει ποτέ».Στην ομιλία της αναφέρθηκε στο τραγούδι «Walk of Fame» από το άλμπουμ Something Beautiful του 2025, το οποίο έγραψε μαζί με τη Brittany Howard και τον στίχο «You’ll live forever» . «Παρότι αγαπώ αυτόν τον στίχο, το γεγονός ότι δεν θα ζήσω για πάντα είναι αυτό που δημιουργεί την αίσθηση του επείγοντος που βάζει φωτιά στην καρδιά μου, στη ζωή μου και στην τέχνη μου».Η τραγουδίστρια μίλησε επίσης για τη σημασία της αφοσίωσης και της συνέπειας στη δουλειά της, θυμίζοντας μια συμβουλή που της έδινε ο πατέρας της: «Ένας ουρανοξύστης ξεκινά με ένα κομπρεσέρ — το ίδιο και ένα αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας. Δεν έχει να κάνει με τη δύναμη, αλλά με την επανάληψη. Αυτό που κάνει αυτό το αστέρι τόσο ξεχωριστό για μένα είναι ότι αποτελεί τη συσσώρευση αφοσίωσης. Το αστέρι δεν είναι κάτι που κερδίζεις σαν ένα εποχικό παιχνίδι. Δεν είναι κάτι που μπορείς να κυνηγήσεις ή να συλλέξεις. Δεν είναι κάτι για το οποίο κάνεις τον επόμενο δίσκο και μετά το κουβαλάς σαν τρόπαιο».