Μάρτιν Σορτ: Το μυστικό επιβίωσης του κωμικού που έχασε πέντε μέλη της οικογένειάς του από 12 ετών

Η καριέρα του Martin Short έρχεται σε έντονη αντίθεση προς την προσωπική ζωή του, η οποία σημαδεύτηκε από απανωτές οικογενειακές τραγωδίες, ήδη από τότε που ήταν 12 ετών. Σε εκείνη την ηλικία, ο μεγαλύτερος, 26χρονος αδερφός του σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα. Πέντε χρόνια μετά, η μητέρα του πέθανε από καρκίνο. Τρία χρόνια αργότερα, ο πατέρας του υπέστη θανατηφόρο εγκεφαλικό. Έτσι, στα 20 χρόνια του, ο Short ήταν το μικρότερο από τα πέντε παιδιά της οικογένειας που είχαν απομείνει ορφανά.