H κόρη του Πολ Γουόκερ και ο Βιν Ντίζελ στην ειδική προβολή του Fast and Furius - Βίντεο

Η Meadow Rain Walker, κόρη του αείμνηστου Paul Walker, είχε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά επανένωση με τον Vin Diesel στο Cannes Film Festival.Ο Vin Diesel και η Meadow Rain περπάτησαν μαζί στο κόκκινο χαλί πριν από την ειδική προβολή της ταινίας The Fast and the Furious, της ταινίας που ξεκίνησε το παγκόσμιο κινηματογραφικό franchise Fast & Furious.Μαζί τους βρέθηκαν επίσης οι πρωταγωνίστριες της ταινίας, Michelle Rodriguez και Jordana Brewster, καθώς και ο παραγωγός Neal H. Moritz.Λίγο πριν από την προβολή, ο Vin Diesel μίλησε συγκινημένος για τη σημασία της βραδιάς, τονίζοντας πόσο ιδιαίτερο ήταν να επιστρέφει στην πρώτη ταινία του franchise έχοντας δίπλα του την κόρη του αδικοχαμένου φίλου του.