Met Gala 2026: Τα πιο εντυπωσιακά beauty look της βραδιάς

Η πρώτη Δευτέρα του Μαΐου έχει πια καθιερωθεί ως η πιο συναρπαστική στιγμή για τον κόσμο της μόδας. Δεν μιλάμε για γιορτές αλλά για το Met Gala, τη λαμπερή βραδιά που τιμά το Costume Institute του Metropolitan Museum of Art. Φέτος, το θέμα “Costume Art” και το dress code “Fashion Is Art” μας έβαλαν σε μια πιο δημιουργική διάθεση, καλώντας τους καλεσμένους να δουν τη μόδα σαν μια μορφή τέχνης που εκφράζεται μέσα από το ίδιο το σώμα.Και κάπου εκεί είναι που εμείς εστιάζουμε. Ναι, τα φορέματα είχαν τη δική τους στιγμή, αλλά τα μαλλιά και το μακιγιάζ ήταν αυτά που έδωσαν τον τόνο της βραδιάς.Σε αντίθεση με την περσινή πιο αυστηρή αισθητική, φέτος είδαμε μια έκρηξη φαντασίας. Τα beauty looks δεν έμειναν σε κάτι safe ή μίνιμαλ. Αντίθετα, κινήθηκαν σε πιο τολμηρά και καλλιτεχνικά μονοπάτια, όπως άλλωστε ταίριαζε στο concept της βραδιάς.