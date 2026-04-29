Τα τυχερά ζώδια του Μαΐου

Τρία ζώδια βρίσκεστε στο επίκεντρο των εξελίξεων τον Μάιο του 2026, με τις μηνιαίες προβλέψεις να φέρνουν ευκαιρίες, συναισθηματικές αφυπνίσεις και νέα ξεκινήματα. Το τοπίο της ζωής σας αλλάζει σταδιακά μέσα στον μήνα — και εσείς καλείστε να γράψετε ένα νέο, πιο ουσιαστικό κεφάλαιο.Ο Μάιος ξεκινά με την Πανσέληνο στον Σκορπιό την 1η του μήνα, φέρνοντας στην επιφάνεια συναισθήματα και ζητήματα που χρειάζονται θεραπεία. Είναι η στιγμή να κοιτάξετε κατάματα ό,τι αποφεύγατε. Στις 2 Μαΐου, ο Ερμής περνά στον Ταύρο, κάνοντας την επικοινωνία πιο ουσιαστική και ζεστή.Η πρώτη εβδομάδα του μήνα ευνοεί τις συνδέσεις, τα νέα ξεκινήματα και την αυτοφροντίδα, ενώ στις 6 Μαΐου ο Πλούτωνας γυρίζει ανάδρομος, φέρνοντας απρόβλεπτες εξελίξεις.Η Νέα Σελήνη στον Ταύρο στις 16 Μαΐου φέρνει αισιοδοξία και πρακτική διάθεση και στις 17 Μαΐου, ο Ερμής περνά στους Διδύμους, ενισχύοντας τη σκέψη και την επικοινωνία σας, ενώ η συνάντησή του με τον Ουρανό δίνει έμπνευση και φρέσκες ιδέες.