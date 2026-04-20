Ο Justin Theroux έγινε για πρώτη φορά πατέρας, καθώς η σύζυγός του, Nicole Brydon Bloom, έφερε στον κόσμο το πρώτο τους παιδί.Το ζευγάρι ανακοίνωσε τα χαρμόσυνα νέα μέσα από το Instagram, δημοσιεύοντας μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του νεογέννητου γιου τους να κοιμάται στο στήθος του ηθοποιού. «Είναι εδώ», έγραψε η Bloom στη λεζάντα, προσθέτοντας: «είμαστε τόσο ερωτευμένοι».