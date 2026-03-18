Ο John Galliano επιστρέφει με μια απρόσμενη συνεργασία

Οι εβδομάδες μόδας τελείωσαν και η βιομηχανία περίμενε να χαλαρώσει λιγάκι. Χθες, ωστόσο, ανακοινώθηκε μια είδηση που προκάλεσε διαφορετικές αντιδράσεις, από ενθουσιασμό εώς ερωτηματικά και απογοήτευση: ο θεατρικός σχεδιαστής John Galliano, που στο παρελθόν έχει υπάρξει η δημιουργική δύναμη πίσω από ιστορικούς οίκους όπως Dior και Maison Margiela, επιστρέφει -και σε μεγάλη κλίμακα.Ο σχεδιαστής μας έχει συνηθίσει σε αμφιλεγόμενες τοποθετήσεις και προκλητικές στιγμές, αλλά δεν αυτό το περιμέναμε. Η επιστροφή του γίνεται μέσω διετούς συνεργασίας με τον γίγαντα του fast-fashion, Zara. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της συνεργασίας, ο Galliano θα ανατρέξει σε παλαιότερα σχέδια της εταιρείας τα οποία θα αναδημιουργήσει χρησιμοποιώντας νέα έμπνευση, καινούργια υλικά και, λογικά, δεν θα παραλείψει να εντάξει την εκκεντρική του διάθεση στη συλλογή η οποία θα είναι διαθέσιμη από τον Σεπτέμβριο.Οι αντιδράσεις όχι μόνο των επαγγελματιών της μόδας εκ των έσω αλλά και του κοινού, ποικίλλουν. Από τη μία, υπάρχουν εκείνοι που δηλώνουν ενθουσιασμένοι με την ευκαιρία να αποκτήσουν ρούχα σχεδιασμένα από τον αξιοσέβαστο προβοκάτορα σε τιμές που δεν θα είναι άπιαστες όπως όταν δούλευε με οίκους υψηλής ραπτικής και πολυτελείας. Μιλάνε για μια πιο δημοκρατική τακτική της μόδας η οποία συμπεριλαμβάνει ένα ευρύ κοινό και το συνδέει με τους πιο ταλαντούχους και πολυσυζητημένους δημιουργούς, οι οποίοι στο παρελθόν μοιράζονταν την δουλειά τους με ένα συγκεκριμένο, προνομιούχο κομμάτι του πληθυσμού.