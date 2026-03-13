Το πείραμα για τη στοργή που επιβεβαίωσε η ιστορία του Punch, του μακάκου που έμεινε χωρίς μητέρα και συγκίνησε τον κόσμο

Σ’ έναν ζωολογικό κήπο στην Ιαπωνία, ένας μικρός μακάκος, ο Punch, συγκίνησε το κοινό όταν έγινε γνωστή η ιστορία του. Η μητέρα του τον εγκατέλειψε λίγο μετά τη γέννησή του και οι φροντιστές του βρήκαν έναν απροσδόκητο τρόπο να τον βοηθήσουν να ηρεμήσει: του έδωσαν ένα λούτρινο αρκουδάκι. Ο μικρός πίθηκος άρχισε να το κρατά συνεχώς αγκαλιά, να κοιμάται μαζί του και να βρίσκει σε αυτό μια μορφή παρηγοριάς, όταν οι άλλες μαϊμούδες τον απέρριπταν.Η ιστορία του Punch φέρνει στον νου ένα από τα πιο γνωστά, και αμφιλεγόμενα, κεφάλαια της ψυχολογίας. Στις δεκαετίες του 1950 και του 1960, ο Αμερικανός ψυχολόγος Harry F. Harlow, στο εργαστήριο πρωτευόντων του Πανεπιστημίου του Ουισκόνσιν, πραγματοποίησε μια σειρά πειραμάτων που στόχευαν στο να κατανοήσουν πώς δημιουργείται ο δεσμός ανάμεσα σε ένα βρέφος και τη μητέρα του.Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr