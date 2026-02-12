Το Bacarnival Spirit κατακτά την Πάτρα

Η Πάτρα ζει ξανά στους ρυθμούς του Καρναβαλιού – και το ζει στο έπακρο. Για έναν ολόκληρο μήνα, με κορύφωση το εντυπωσιακό τελευταίο σαββατοκύριακο, η πόλη μετατρέπεται σε μια σκηνή ασταμάτητης γιορτής. Μουσική σε κάθε γωνιά, χρώματα που πλημμυρίζουν τους δρόμους, παρελάσεις γεμάτες παλμό και χιλιάδες άνθρωποι που γίνονται ένα. Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό σκηνικό, το BACARDI και το μήνυμα Do What Moves You δίνουν τον τόνο της απόλυτης ελευθερίας.