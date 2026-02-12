Η Μπλέικ Λάιβλι και ο Τζάστιν Μπαλντόνι θα πάνε σε δίκη - Δεν μίλησαν στις κάμερες, αλλά ήταν ντυμένοι στα ίδια χρώματα

ΗBlake Lively και ο Justin Baldoni δεν κατέληξαν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό και αποχώρησαν από το ομοσπονδιακό δικαστήριο την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, ύστερα από έξι ώρες ενώπιον της αναπληρώτριας δικαστού Sarah L. Cave, στο πλαίσιο της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης, μιας τυπικής διαδικασίας στο ομοσπονδιακό σύστημα, σε μια προσπάθεια να λύσουν τις διαφορές τους εξωδικαστικά.Ο δικηγόρος του Baldoni, Bryan Freedman, επιβεβαίωσε στους δημοσιογράφους έξω από το δικαστήριο της Νέας Υόρκης ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία, σύμφωνα με το Variety. Όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι η υπόθεση Lively κατά Wayfarer Studios κ.ά. θα οδηγηθεί σε δίκη, απάντησε: «Το πιστεύω. Το περιμένουμε με ανυπομονησία».