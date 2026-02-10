Κάθριν Ο'Χάρα: Επιβεβαιώθηκε η αιτία του θανάτου της
Πέθανε σε ηλικία 71 ετών από πνευμονική εμβολή, με υποκείμενο νόσημα τον καρκίνο του ορθού
Ο θάνατος της Catherine O’Hara, της ηθοποιού των ταινιών «Μόνος στο σπίτι» και της τηλεοπτικής σειράς «Schitt’s Creek» μεταξύ άλλων, οφείλεται σε πνευμονική εμβολή, με υποκείμενο νόσημα τον καρκίνο του ορθού, σύμφωνα με το πιστοποιητικό του. Το ίδιο έγγραφο αποκαλύπτει επίσης ότι η σορός της αποτεφρώθηκε.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
