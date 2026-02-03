H αντίδραση της Κέιτ Γουίνσλετ όταν αντίκρισε τον Βασιλιά Κάρολο έγινε viral - Δείτε το βίντεο

Οβασιλιάς Κάρολος άνοιξε τις πύλες του Κάστρου του Ουίνδσορ για να υποδεχτεί κορυφαία ονόματα του κινηματογράφου και της τέχνης, σε μια ιστορική στιγμή: την πρώτη κινηματογραφική πρεμιέρα που πραγματοποιείται ποτέ σε βασιλική κατοικία.





Ανάμεσα στους καλεσμένους που περπάτησαν στο κόκκινο χαλί ήταν η Dame Judi Dench, ο Benedict Cumberbatch, η Kate Winslet, ο Sir Kenneth Branagh, ο Stanley Tucci, καθώς και ο Rod Stewart με τη σύζυγό του Penny Lancaster.



Η προβολή αφορούσε το ντοκιμαντέρ Finding Harmony: A King’s Vision, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στο Amazon Prime Video στις 6 Φεβρουαρίου. Η ταινία καταγράφει τη μακρόχρονη περιβαλλοντική δράση του βασιλιά και το όραμά του για έναν κόσμο σε αρμονία με τη φύση.



Η βασίλισσα Καμίλα βρέθηκε επίσης στο πλευρό του βασιλιά, ενώ το παρών έδωσαν η Sophie, Δούκισσα του Εδιμβούργου, καθώς και ο Δούκας και η Δούκισσα του Γκλόστερ. Ο πρίγκιπας William και η Kate Middleton δεν παρέστησαν στην εκδήλωση.



