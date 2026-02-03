H αντίδραση της Κέιτ Γουίνσλετ όταν αντίκρισε τον Βασιλιά Κάρολο έγινε viral - Δείτε το βίντεο
MARIE CLAIRE

H αντίδραση της Κέιτ Γουίνσλετ όταν αντίκρισε τον Βασιλιά Κάρολο έγινε viral - Δείτε το βίντεο

Στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Finding Harmony: A King’s Vision

H αντίδραση της Κέιτ Γουίνσλετ όταν αντίκρισε τον Βασιλιά Κάρολο έγινε viral - Δείτε το βίντεο

Οβασιλιάς Κάρολος άνοιξε τις πύλες του Κάστρου του Ουίνδσορ για να υποδεχτεί κορυφαία ονόματα του κινηματογράφου και της τέχνης, σε μια ιστορική στιγμή: την πρώτη κινηματογραφική πρεμιέρα που πραγματοποιείται ποτέ σε βασιλική κατοικία.

 
Ανάμεσα στους καλεσμένους που περπάτησαν στο κόκκινο χαλί ήταν η Dame Judi Dench, ο Benedict Cumberbatch, η Kate Winslet, ο Sir Kenneth Branagh, ο Stanley Tucci, καθώς και ο Rod Stewart με τη σύζυγό του Penny Lancaster.

Η προβολή αφορούσε το ντοκιμαντέρ Finding Harmony: A King’s Vision, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στο Amazon Prime Video στις 6 Φεβρουαρίου. Η ταινία καταγράφει τη μακρόχρονη περιβαλλοντική δράση του βασιλιά και το όραμά του για έναν κόσμο σε αρμονία με τη φύση.

Η βασίλισσα Καμίλα βρέθηκε επίσης στο πλευρό του βασιλιά, ενώ το παρών έδωσαν η Sophie, Δούκισσα του Εδιμβούργου, καθώς και ο Δούκας και η Δούκισσα του Γκλόστερ. Ο πρίγκιπας William και η Kate Middleton δεν παρέστησαν στην εκδήλωση.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης