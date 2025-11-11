MIRfestival 2025: Προσγειώνεται σε διάφορους χώρους της Αθήνας με 16 καλλιτεχνικά έργα με ελεύθερη είσοδο
Υποδέχεται Έλληνες και ξένους δημιουργούς του θεάτρου, του χορού και της περφόρμανς από τις 21 έως τις 30 Νοεμβρίου
Eξέπεμψε για πρώτη φορά το παράξενο σήμα του στο χώρο των παραστατικών τεχνών πριν από δεκαεπτά χρόνια, και από εκείνη τη στιγμή δεν σταμάτησε να αφουγκράζεται το νέο, να ανοίγει διόδους προς το μέλλον, να δημιουργεί «σκηνές» στους πιο απρόσμενους χώρους, να αποκαλύπτει πλευρές της πόλης που δεν είχαμε δει και δημιουργικές δυνάμεις που δεν ξέραμε ότι υπάρχουν. Το MIRfestival 2025 έρχεται και πάλι να προσγειωθεί στην πόλη από τις 21 μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, προσκαλώντας Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες να φωτίσουν τη ζωή μας με τον δικό τους τρόπο, πρεσβεύοντας ότι η σύγχρονη τέχνη δεν είναι κάτι απόμακρο αλλά, αντίθετα, μας αφορά βαθιά – σήμερα, στο σκοτεινό τοπίο που έχει διαμορφωθεί από τους αλλεπάλληλους πολέμους, περισσότερο από ποτέ.
