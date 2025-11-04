Τζόναθαν Μπέιλι: Η αντίδρασή του όταν έμαθε ότι ανακηρύχθηκε «ο πιο σέξι εν ζωή άντρας»

To People Magazine, ακολουθώντας μια παράδοση χρόνων επέλεξε και για φέτος τον «πιο σέξι άντρα εν ζωή στον κόσμο»: είναι ο Jonathan Bailey, σύμφωνα τουλάχιστον με το περιοδικό. Η αποκάλυψη του ονόματός του έγινε το βράδυ της Δευτέρας 3 Νοεμβρίου στην τηλεοπτική εκπομπή «The Tonight Show with Jimmy Fallon».