Τζόναθαν Μπέιλι: Η αντίδρασή του όταν έμαθε ότι ανακηρύχθηκε «ο πιο σέξι εν ζωή άντρας»
MARIE CLAIRE

Τζόναθαν Μπέιλι: Η αντίδρασή του όταν έμαθε ότι ανακηρύχθηκε «ο πιο σέξι εν ζωή άντρας»

Τι σχολίασε στο περιοδικό People

Τζόναθαν Μπέιλι: Η αντίδρασή του όταν έμαθε ότι ανακηρύχθηκε «ο πιο σέξι εν ζωή άντρας»
To People Magazine, ακολουθώντας μια παράδοση χρόνων επέλεξε και για φέτος τον «πιο σέξι άντρα εν ζωή στον κόσμο»: είναι ο Jonathan Bailey, σύμφωνα τουλάχιστον με το περιοδικό. Η αποκάλυψη του ονόματός του έγινε το βράδυ της Δευτέρας 3 Νοεμβρίου στην τηλεοπτική εκπομπή «The Tonight Show with Jimmy Fallon».

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης