Τζόναθαν Μπέιλι: Η αντίδρασή του όταν έμαθε ότι ανακηρύχθηκε «ο πιο σέξι εν ζωή άντρας»
Τζόναθαν Μπέιλι: Η αντίδρασή του όταν έμαθε ότι ανακηρύχθηκε «ο πιο σέξι εν ζωή άντρας»
Τι σχολίασε στο περιοδικό People
To People Magazine, ακολουθώντας μια παράδοση χρόνων επέλεξε και για φέτος τον «πιο σέξι άντρα εν ζωή στον κόσμο»: είναι ο Jonathan Bailey, σύμφωνα τουλάχιστον με το περιοδικό. Η αποκάλυψη του ονόματός του έγινε το βράδυ της Δευτέρας 3 Νοεμβρίου στην τηλεοπτική εκπομπή «The Tonight Show with Jimmy Fallon».
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα