Τζέσι Άισενμπεργκ: «Σε έξι εβδομάδες δωρίζω το ένα νεφρό μου σε κάποιον που δεν γνωρίζω»
MARIE CLAIRE

Τζέσι Άισενμπεργκ: «Σε έξι εβδομάδες δωρίζω το ένα νεφρό μου σε κάποιον που δεν γνωρίζω»

Η εκπληκτική απόφαση που πήρε ο ηθοποιός, όπως αποκάλυψε σε νέα συνέντευξή του

Τζέσι Άισενμπεργκ: «Σε έξι εβδομάδες δωρίζω το ένα νεφρό μου σε κάποιον που δεν γνωρίζω»
Μπορεί η νέα συνέντευξη που έδωσε ο Jesse Eisenberg στο Today.com να ήταν για την προώθηση της νέας του ταινίας, «Now You See Me: Now You Don’t», όπου υποδύεται έναν μάγο, ωστόσο στη διάρκειά της ο ηθοποιός προχώρησε σε μια εκπληκτική προσωπική αποκάλυψη.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης