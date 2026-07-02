Μυτιληναίος: Η Ελλάδα επενδύει στο γάλλιο για την Ευρώπη, αλλά οι αγοραστές είναι σε Ιαπωνία, ΗΠΑ και Κορέα

Το πρώτο μεγάλο έργο παραγωγής γαλλίου στον δυτικό κόσμο θα ξεκινήσει από την Ελλάδα, όμως οι πρώτοι πελάτες του δεν θα βρίσκονται στην Ευρώπη. Όπως ανέφερε χθες ο εκτελεστικός πρόεδρος της Μetlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος, η μεγαλύτερη ζήτηση για το γάλλιο που θα παράγει η εταιρεία προέρχεται από την Ιαπωνία, ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Νότια Κορέα, ενώ η Ευρώπη βρίσκεται μόλις στην τέταρτη θέση. Το παράδειγμα αυτό χρησιμοποίησε από το βήμα της γενικής συνέλευσης της European Metals για να αναδείξει το κεντρικό παράδοξο της ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής: η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει πλέον τη στρατηγική σημασία των κρίσιμων πρώτων υλών, όμως εξακολουθεί να μην διαθέτει επαρκή βιομηχανική βάση για να απορροφήσει την ίδια την παραγωγή της.



Αναφερόμενος στην επένδυση της Metlen, σημείωσε ότι πρόκειται για το πιο ώριμο επενδυτικό σχέδιο μεγάλης κλίμακας παραγωγής γαλλίου και ότι η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει περίπου σε έναν χρόνο. «Ξεκινήσαμε αυτή την επένδυση για χάρη της Ευρώπης, αλλά είναι πιθανό να μη διαθέτουμε τελικά Ευρωπαίους πελάτες για σημαντικό μέρος της παραγωγής μας», ανέφερε, εξηγώντας ότι το γάλλιο χρησιμοποιείται κυρίως σε προηγμένους ημιαγωγούς, ηλεκτρονικά υψηλής τεχνολογίας, τηλεπικοινωνίες και αμυντικά συστήματα, τομείς στους οποίους η Ευρώπη εξακολουθεί να υστερεί παραγωγικά.



Σε σχέση με το ενεργειακό κόστος που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της θητείας του στην European Metals ο κ. Μυτιληναίος τόνισε την ανάγκη για ακόμη πιο γενναίες αποφάσεις από την Ευρώπη προκειμένου να ενισχύσει τη βιομηχανική της βάση και τα εγχώρια μέταλλα, καθώς από μόνες τους οι δεσμεύσεις και οι ανακοινωθείσες πολιτικές, παρ’ ότι στη σωστή κατεύθυνση, δεν αρκούν.

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