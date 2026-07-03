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Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκλεβε καλώδια στις Σέρρες, άνω των 125.000 ευρώ η λεία τους
Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκλεβε καλώδια στις Σέρρες, άνω των 125.000 ευρώ η λεία τους
Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται, τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών, όσο και για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.
Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ένας 49χρονος άνδρας για κλοπή καλωδίωσης από χώρο αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων συνολικής αξίας 35.000 ευρώ, σε περιοχή του Δήμου Ν.Ζίχνης. Η σύλληψή του έγινε στις Σέρρες από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, σε συνεργασία με άνδρες Αστυνομικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών.
Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμα ένας 21χρονος συνεργός του, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Aστυνομίας και όπως αναμεταδίδει η ΕΡΤ, οι δύο άνδρες, δρώντας μαζί με συνεργούς τους και χρησιμοποιώντας όχημα με τρέιλερ του συλληφθέντα, τα ξημερώματα της Πέμπτης αφαίρεσαν καλωδίωση από χώρο αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων στην περιοχή της Ν. Ζίχνης, συνολικής αξίας 35.000 ευρώ.
Ακόμη, από την έρευνα των αστυνομικών αποδείχθηκε ότι στις 25 Μαΐου 2026 αφαίρεσαν καλωδίωση από επιχείρηση σε περιοχή του Δήμου Εμμανουήλ Παπά, αξίας πάνω από 90.000 ευρώ. Σε έρευνα που έγινε σε σπίτι που χρησιμοποιούσαν βρέθηκε και κατασχέθηκε το παραπάνω όχημα, μαζί με το τρέιλερ έμφορτο με καλωδίωση βάρους 800 κιλών, η οποία και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του.
Επιπλέον, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν 2 κυνηγετικά όπλα, 4 φορητοί ασύρματοι και διαρρηκτικά εργαλεία (πένσα, μεταλλικός κόφτης, 2 ηλεκτρικοί τροχοί κ.α.). Την ίδια ώρα η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται, τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών τους, όσο και για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.
Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμα ένας 21χρονος συνεργός του, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Aστυνομίας και όπως αναμεταδίδει η ΕΡΤ, οι δύο άνδρες, δρώντας μαζί με συνεργούς τους και χρησιμοποιώντας όχημα με τρέιλερ του συλληφθέντα, τα ξημερώματα της Πέμπτης αφαίρεσαν καλωδίωση από χώρο αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων στην περιοχή της Ν. Ζίχνης, συνολικής αξίας 35.000 ευρώ.
Ακόμη, από την έρευνα των αστυνομικών αποδείχθηκε ότι στις 25 Μαΐου 2026 αφαίρεσαν καλωδίωση από επιχείρηση σε περιοχή του Δήμου Εμμανουήλ Παπά, αξίας πάνω από 90.000 ευρώ. Σε έρευνα που έγινε σε σπίτι που χρησιμοποιούσαν βρέθηκε και κατασχέθηκε το παραπάνω όχημα, μαζί με το τρέιλερ έμφορτο με καλωδίωση βάρους 800 κιλών, η οποία και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του.
Επιπλέον, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν 2 κυνηγετικά όπλα, 4 φορητοί ασύρματοι και διαρρηκτικά εργαλεία (πένσα, μεταλλικός κόφτης, 2 ηλεκτρικοί τροχοί κ.α.). Την ίδια ώρα η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται, τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών τους, όσο και για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.
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