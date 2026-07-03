Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκλεβε καλώδια στις Σέρρες, άνω των 125.000 ευρώ η λεία τους

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται, τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών, όσο και για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.