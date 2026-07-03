Σίδνεϊ 2026: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του 12ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ»

Ανακοινώθηκε το αναλυτικό πρόγραμμα του 12ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ», επιβεβαιώνοντας, ότι το Σίδνεϊ της Αυστραλίας θα αποτελέσει από τις 6 έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2026 το παγκόσμιο σημείο συνάντησης της ακαδημαϊκής κοινότητας, των εκπαιδευτικών, των δημοσιογράφων και των οργανωμένων φορέων του απόδημου ελληνισμού.Η φετινή διοργάνωση, με κεντρικό θέμα «Η Ελληνική Γλώσσα στην Αυστραλία: Από τη μνήμη στο μέλλον», πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα, ενώ υποστηρίζεται από τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών.Υπογραμμίζεται, ότι το πρόγραμμα έχει ενταχθεί στο στρατηγικό σχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών για τον Απόδημο Ελληνισμό (2024-2027).Η διοργάνωση έχει πλέον εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς θεσμούς για την ελληνική γλώσσα, τον πολιτισμό και τη δημοσιογραφία, φέρνοντας κάθε χρόνο σε διαφορετικό σημείο του κόσμου κορυφαίους επιστήμονες και εκπροσώπους της ομογένειας. Μετά τις ιδιαίτερα επιτυχημένες διοργανώσεις στη Βοστώνη, η σκυτάλη περνά στην Αυστραλία, όπου ζει μία από τις μεγαλύτερες και πιο δραστήριες ελληνικές κοινότητες παγκοσμίως.Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στις σύγχρονες προκλήσεις και τις προοπτικές της ελληνικής γλώσσας στις κοινότητες της διασποράς, εξετάζοντας παράλληλα τον τρόπο με τον οποίο οι νέες τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζουν την εκπαίδευση και τη γλωσσική διδασκαλία.Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον ρόλο των ελληνόφωνων μέσων ενημέρωσης της ομογένειας στη διατήρηση της πολιτισμικής ταυτότητας, αλλά και στη σύνδεση της πανεπιστημιακής έρευνας με τη δημοσιογραφική πρακτική.Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεματικές συνεδρίες, στρογγυλές τράπεζες, επιστημονικές εισηγήσεις, ειδικές ομιλίες και πολιτιστικές δράσεις, με τη συμμετοχή δεκάδων διακεκριμένων επιστημόνων, εκπαιδευτικών και επαγγελματιών από πανεπιστήμια και οργανισμούς της Ελλάδας, της Ευρώπης, της Αμερικής και της Αυστραλίας.Ενδεικτικές θεματικές, είναι οι εξής: Η Ελληνική Γλώσσα στην Αυστραλία: παρελθόν, παρόν και προοπτικές. Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στην Αυστραλία. Ο ρόλος των κοινοτήτων, των εκκλησιών, των οργανώσεων και των συλλόγων στη διατήρηση της γλώσσας. Καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία των ελληνικών.Ψηφιακή τεχνολογία και υβριδική μάθηση στις ελληνόγλωσσες κοινότητες.Ελληνόγλωσσος τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση και ψηφιακά μέσα της ομογένειας.Συνεργασίες πανεπιστημίων, κοινοτήτων και θεσμών για την ενίσχυση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης.Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο Rex Vowels Theatre του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας (UNSW), ένα σύγχρονο αμφιθέατρο με δυνατότητες υβριδικής διεξαγωγής και πλήρη προσβασιμότητα. Όλες οι συνεδρίες θα μεταδίδονται ζωντανά μέσω διαδικτύου, ενώ η συμμετοχή παραμένει δωρεάν για όλους τους ενδιαφερόμενους. Παράλληλα, θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής και εκπαιδευτικό υλικό στους συμμετέχοντες.



Διεθνής ακαδημαϊκή συνεργασία



Ισχυρή παρουσία πολιτειακής, πολιτικής και εκκλησιαστικής ηγεσίας



Πανεπιστήμια από τρεις ηπείρους



Πολιτισμός, τέχνη και ελληνική δημιουργία



Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα



Επιστημονική και οργανωτική ευθύνη



Παράδοση εξωστρέφειας

Το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο διοργανώνεται από το Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, ΜΜΕ και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας και την Unity in Philia.Η διοργάνωση υλοποιείται μέσω του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και υποστηρίζεται από δεκάδες πανεπιστήμια, επιστημονικά ιδρύματα και οργανώσεις της ελληνικής ομογένειας, μεταξύ των οποίων το Foundation for Hellenic Studies UNSW, το University of Chicago – Center for Hellenic Studies, το Maliotis Cultural Center of Hellenic Holy Cross, η AHEPA Sydney & NSW, η Greek Applied Linguistics Association, το International Society of Friends of Nikos Kazantzakis, Sydney Branch, η Ελληνική Εταιρία Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας (Greek Applied Linguistics Association-GALA), η Southern Calilfornia Library, το Study in Greece και η Australian Hellenic Educators Association.Στις εργασίες αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 100 πανεπιστημιακοί, ερευνητές, εκπαιδευτικοί, διανοούμενοι, συγγραφείς, καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι ομογενειακών μέσων και εκπρόσωποι φορέων από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αυστραλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτικής και εκκλησιαστικής ηγεσίας.Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος, ενώ στις εργασίες θα συμμετάσχουν υπουργοί της Πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας και εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης.Με χαιρετισμούς και ομιλίες θα συμμετάσχουν επίσης ο πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας και Ακαδημαϊκός Προκόπης Παυλόπουλος, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, η Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας Μάιρα Μυρογιάννη, καθώς και η Πρύτανις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Άννα Μπατιστάτου.Έχουν ακόμη προσκληθεί ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Αυστραλία Σταύρος Βενιζέλος, ο Γενικός Πρόξενος στο Σίδνεϊ Γεώργιος Σκέμπερης και η Γενική Πρόξενος στην Αδελαΐδα Αλεξάνδρα Θεοδωροπούλου.Στο επιστημονικό πρόγραμμα συμμετέχουν καθηγητές και ερευνητές από κορυφαία πανεπιστήμια, μεταξύ των οποίων τα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων, Νέας Νότιας Ουαλίας, Σίδνεϊ, Μελβούρνης, University of Chicago, ΕΚΠΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Université Paul-Valéry Montpellier, Universitat Pompeu Fabra, Charles Darwin University, Swinburne University of Technology, Western Sydney University και την Ακαδημία Αθηνών.Παράλληλα, συμμετέχουν εκπρόσωποι ερευνητικών εργαστηρίων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, πολιτιστικών οργανισμών και ομογενειακών φορέων, που δραστηριοποιούνται στην προώθηση της ελληνικής γλώσσας διεθνώς.Πέρα από το ακαδημαϊκό πρόγραμμα, το Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο περιλαμβάνει ένα πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα.Στο Hellenic Club of Sydney θα παρουσιαστεί έκθεση έργων των διακεκριμένων Ελλήνων σκιτσογράφων Ηλία Μακρή, Ανδρέα Πετρουλάκη και Στάθη Σταυρόπουλου, ενώ θα πραγματοποιηθεί και η παρουσίαση του τόμου των πρακτικών της περσινής διοργάνωσης στη Βοστώνη με τίτλο «Ομογενειακά μέσα ενημέρωσης και ελληνική γλώσσα», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πεδίο.Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη έκθεση Ελληνοαυστραλών εικαστικών με θέμα «Το ελληνικό πνεύμα», προβολές ντοκιμαντέρ, μουσικές εκδηλώσεις με ελληνική παραδοσιακή μουσική και σειρά δράσεων αφιερωμένων στον ελληνικό πολιτισμό.Το πρόγραμμα θα προσφερθεί δωρεάν. Απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, διδάκτορες, εκπαιδευτικούς, δημοσιογράφους, ενώ δέχεται και ένα ποσοστό επαγγελματιών, που έχουν αντίστοιχα ενδιαφέροντα, στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης. Επιπλέον, στους συμμετέχοντες προσφέρονται πιστοποιητικά αναγνώρισης συμμετοχής και εκπαιδευτικό υλικό.Ιδρύτρια και Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος είναι η Καθηγήτρια Γλωσσολογίας και Ελληνικής Γλώσσας του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Νικολέττα Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, Κοσμήτωρ της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και υπεύθυνη της μονάδας «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» του Εργαστηρίου Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, ΜΜΕ και Εκπαίδευσης. Την οργανωτική διεύθυνση του προγράμματος στην Αυστραλία έχει ο ακαδημαϊκός Βασίλης Αδραχτάς, Υπεύθυνος του Προγράμματος Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Νέας Νότιας Ουαλίας (UNSW) στο Σίδνεϊ και Συντονιστής στο Πρόγραμμα Ισλαμικών Σπουδών του Western Sydney University.Αναφορικά με την προβολή της διοργάνωσης, γίνεται γνωστό ότι το πρόγραμμα του 2026 θα προβληθεί μέσω τηλεοπτικής και ραδιοφωνικής διαφήμισης στη δημόσια ραδιοτηλεόραση, στο Κανάλι της Βουλής και σε ομογενειακά ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Στο τηλεοπτικό σποτ πρωταγωνιστεί ο σκηνοθέτης – ηθοποιός κ. Ακύλλας Καρασάββας. Οι εργασίες του προγράμματος θα μεταδίδονται και διαδικτυακά.Μετά από 11 χρόνια αναγνωρισμένης επιτυχίας της διοργάνωσης, η παράδοση της καλλιέργειας της εξωστρέφειας και των συνεργασιών με εξέχοντες διεθνείς φορείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και των μέσων ενημέρωσης, συνεχίζεται.Υπενθυμίζεται, ότι το Δ.Θ.Π. «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» τα προηγούμενα έτη υποστηρίχθηκε από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, την Ελληνική Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων (ελληνικό τμήμα), την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης, το Γαλλικό Τμήμα του Ομίλου Ευρωπαϊκού Τύπου (Club de la Presse Européenne, Paris), το Centre Culturel Hellénique του Παρισιού, το Instituto De Letras του Rio De Janeiro University, το Department of Media, Communications, Creative Arts, Language and Literature, Faculty of Arts του Macquarie University, το Macquarie Greek Studies Foundation στο Σίδνεϊ, το Greek Applied Linguistics Association, το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, την εταιρεία Study in Greece, The University of Chicago, Center for Hellenic Studies, Hellenic Association of Political Scientists κ.ά. Τα τελευταία δύο χρόνια το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στη Βοστώνη σε συνεργασία με το Maliotis Cultural Center of Hellenic Holy Cross.Τη διοργάνωση υποστηρίζουν ως χορηγοί επικοινωνίας η ΕΡΤ, ΕΡΤ 2, ΕΡΤ3, ΕΡΤ WORLD, το Πρώτο Πρόγραμμα 105,8 και η Φωνή της Ελλάδας, καθώς και το Κανάλι της Βουλής. Επιπλέον, χορηγοί επικοινωνίας από την Αυστραλία είναι τα εξής μέσα ενημέρωσης: The Greek Herald, Neos Kosmos, 2mm Radio, Sydney, Darwin, Wollongong Greek Program SBS και Greek City Times.