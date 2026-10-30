Μάρκος Σεφερλής για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Ήμασταν φιλαράκια, όχι σαν αυτούς που εμφανίστηκαν μετά τον θάνατό του
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Μάρκος Σεφερλής Γιώργος Μαζωνάκης

Μάρκος Σεφερλής για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Ήμασταν φιλαράκια, όχι σαν αυτούς που εμφανίστηκαν μετά τον θάνατό του

Ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιδί, λεβέντης σε όλα του, με το σπαθί του, φωνάρα μεγάλη, είπε ο κωμικός για τον τραγουδιστή

Μάρκος Σεφερλής για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Ήμασταν φιλαράκια, όχι σαν αυτούς που εμφανίστηκαν μετά τον θάνατό του
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Τη φιλία που τον συνέδεε με τον Γιώργο Μαζωνάκη υπογράμμισε ο Μάρκος Σεφερλής. Ο κωμικός και ο τραγουδιστής είχαν υπηρετήσει μαζί στον στρατό, με εκείνον να τονίζει πως η φιλική τους σχέση ήταν ουσιαστική. Παράλληλα, άφησε άφησε αιχμές για άτομα που εμφανίστηκαν ως φίλοι του Γιώργο Μαζωνάκη μετά τον θάνατό του. Για τον ίδιο, επρόκειτο για έναν εξαιρετικό άνθρωπο και μια σπουδαία φωνή.

«Ήμασταν φιλαράκια, όχι σαν αυτά που είδαμε να εμφανίζονται μετά τον θάνατό του. Ήμασταν μαζί φαντάροι, περάσαμε μαζί τους δύσκολους μήνες του στρατού μαζί γιατί μαζί παρουσιαστήκαμε, ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιδί, λεβέντης σε όλα του, με το σπαθί του, φωνάρα μεγάλη. Τον αγαπούσα με ένα πολύ απλό μήνυμα, ούτε φωτογραφίες αγκαλιά, “σειρούλα έφυγες νωρίς”», δήλωσε ο Μάρκος Σεφερλής στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου.

Δείτε το βίντεο 

Μεταξύ άλλων, ο κωμικός κλήθηκε να κάνει ένα σχόλιο για την κόντρα της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα. Παρότι, εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον συνθέτη, χαρακτηρίζοντάς τον μουσική ευφυΐα με τεράστιο έργο, απέφυγε να πάρει θέση για τη συνεργασία του με την τραγουδίστρια και πρώην σύζυγό του.

«Ο Νίκος Καρβέλας έχει γράψει τα πάντα – και για τη Βίσση – και για πολλούς καλλιτέχνες. Τον θεωρώ μεγάλη ευφυΐα στη μουσική, τον παραδέχομαι. Αν συνεχίσουν μαζί καλώς, αν όχι, είναι δικό τους θέμα. Δεν θα καθορίσω εγώ την πορεία κανενός. Εγώ κοιτάω τη δική μου πορεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.
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