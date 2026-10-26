Πέννυ Μπαλτατζή για την αποβολή της: Είχα ανεπάρκεια πλακούντα και έπρεπε να διακόψω την εγκυμοσύνη ενώ ήταν σε προχωρημένο στάδιο
Πέννυ Μπαλτατζή για την αποβολή της: Είχα ανεπάρκεια πλακούντα και έπρεπε να διακόψω την εγκυμοσύνη ενώ ήταν σε προχωρημένο στάδιο
Ο σύζυγός μου ήταν στο πλευρό μου και τον ευχαριστώ, τόνισε η τραγουδίστρια
Μία εξομολόγηση για την αποβολή της έκανε η Πέννυ Μπαλτατζή, σημειώνοντας πως είχε πρώιμη ανεπάρκεια πλακούντα και έπρεπε να διακόψει την εγκυμοσύνη της ενώ βρισκόταν ήδη σε προχωρημένο στάδιο.
Όπως επισήμανε, ήταν μία πολύ δύσκολη περίοδος για εκείνη, ωστόσο δεν άφησε την εμπειρία της αυτή να σταθεί εμπόδιο: «Στο πρώτο μου παιδάκι είχα πρώιμη ανεπάρκεια πλακούντα και έπρεπε να διακόψω την κύηση. Συμβαίνουν κι αυτά. Ήμουν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, το γέννησα το παιδάκι. Είναι πολύ δύσκολο. Εννοώ ότι κάπως μετά έχεις την ανάγκη να το δεις όλο αυτό και λογικά, αλλά και να πενθήσεις. Έχεις όλα τα συναισθήματα εκεί», ανέφερε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου.
Η Πέννυ Μπαλτατζή εξήγησε πως η στήριξη του συζύγου της ήταν πολύ σημαντική εκείνο το διάστημα: «Το θέλαμε να ξαναπροσπαθήσουμε. Το να κάνουμε οικογένεια ήταν κάτι το οποίο το συμφωνήσαμε εκεί. Είπαμε ότι θέλουμε να κάνουμε οικογένεια, γιατί υπάρχει μια συναίνεση εκεί σε αυτό το πράγμα. Ο σύζυγός μου ήταν στο πλευρό μου και τον ευχαριστώ, γιατί κάθε φορά που συζητάω πάλι αυτά, σκέφτομαι ότι αν τότε τα είχα παρατήσει ή δεν το συζητούσα ή δεν μιλούσα για αυτά που με προβληματίζουν, για αυτά που με πονούν, δεν θα μπορούσα και να πάω παρακάτω. Είναι πολύ σημαντικό να συζητάμε, να μιλάμε, να έχουμε ανθρώπους κοντά μας που μπορούν να μας αγκαλιάσουν και να μην υπάρχει αυτό το ταμπού, ότι "μην μιλήσω γι’ αυτό, υπάρχουν χειρότερα". Πάντα θα υπάρχουν και χειρότερα και καλύτερα», είπε.
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στο γεγονός πως είχε προσπαθήσει να αποκτήσει παιδιά με εξωσωματική, παρόλα αυτά άλλαξε γνώμη στην πορεία: «Είχα κάνει εξωσωματικές, αλλά έμεινα έγκυος φυσιολογικά. Κάπως με ενόχλησε μέσα μου το να υποβάλλω τον εαυτό μου σε αυτό, όπως και κάποια πράγματα που άκουσα. "Έλα μωρέ έχεις μέχρι τη 17-18η". Δεν το κρίνω, δεν συγκρίνω ούτε το κατακρίνω. Ο καθένας έχει τη δική του πορεία και αντοχές και όλα είναι οκ. Είπα τέλος, ως εδώ, και ήρθε. Και μετά ήρθε το πρώτο και έτσι ήρθαν και τα άλλα», δήλωσε.
Όπως συμπλήρωσε, η ψυχοθεραπεία έχει παίξει σημαντικό ρόλο στον τρόπο που αντιμετωπίζει τις καταστάσεις: «Κάνω πάρα πολλά χρόνια ψυχοθεραπεία, κάνω δέκα χρόνια ψυχόδραμα και έχω κάνει και πριν ατομικά πάρα πολλά χρόνια. Μπορεί να είναι και εφτά χρόνια που έκανα ατομικά. Δηλαδή στο σύνολο είναι δεκαεφτά χρόνια», είπε.
Όπως επισήμανε, ήταν μία πολύ δύσκολη περίοδος για εκείνη, ωστόσο δεν άφησε την εμπειρία της αυτή να σταθεί εμπόδιο: «Στο πρώτο μου παιδάκι είχα πρώιμη ανεπάρκεια πλακούντα και έπρεπε να διακόψω την κύηση. Συμβαίνουν κι αυτά. Ήμουν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, το γέννησα το παιδάκι. Είναι πολύ δύσκολο. Εννοώ ότι κάπως μετά έχεις την ανάγκη να το δεις όλο αυτό και λογικά, αλλά και να πενθήσεις. Έχεις όλα τα συναισθήματα εκεί», ανέφερε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου.
Η Πέννυ Μπαλτατζή εξήγησε πως η στήριξη του συζύγου της ήταν πολύ σημαντική εκείνο το διάστημα: «Το θέλαμε να ξαναπροσπαθήσουμε. Το να κάνουμε οικογένεια ήταν κάτι το οποίο το συμφωνήσαμε εκεί. Είπαμε ότι θέλουμε να κάνουμε οικογένεια, γιατί υπάρχει μια συναίνεση εκεί σε αυτό το πράγμα. Ο σύζυγός μου ήταν στο πλευρό μου και τον ευχαριστώ, γιατί κάθε φορά που συζητάω πάλι αυτά, σκέφτομαι ότι αν τότε τα είχα παρατήσει ή δεν το συζητούσα ή δεν μιλούσα για αυτά που με προβληματίζουν, για αυτά που με πονούν, δεν θα μπορούσα και να πάω παρακάτω. Είναι πολύ σημαντικό να συζητάμε, να μιλάμε, να έχουμε ανθρώπους κοντά μας που μπορούν να μας αγκαλιάσουν και να μην υπάρχει αυτό το ταμπού, ότι "μην μιλήσω γι’ αυτό, υπάρχουν χειρότερα". Πάντα θα υπάρχουν και χειρότερα και καλύτερα», είπε.
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στο γεγονός πως είχε προσπαθήσει να αποκτήσει παιδιά με εξωσωματική, παρόλα αυτά άλλαξε γνώμη στην πορεία: «Είχα κάνει εξωσωματικές, αλλά έμεινα έγκυος φυσιολογικά. Κάπως με ενόχλησε μέσα μου το να υποβάλλω τον εαυτό μου σε αυτό, όπως και κάποια πράγματα που άκουσα. "Έλα μωρέ έχεις μέχρι τη 17-18η". Δεν το κρίνω, δεν συγκρίνω ούτε το κατακρίνω. Ο καθένας έχει τη δική του πορεία και αντοχές και όλα είναι οκ. Είπα τέλος, ως εδώ, και ήρθε. Και μετά ήρθε το πρώτο και έτσι ήρθαν και τα άλλα», δήλωσε.
Όπως συμπλήρωσε, η ψυχοθεραπεία έχει παίξει σημαντικό ρόλο στον τρόπο που αντιμετωπίζει τις καταστάσεις: «Κάνω πάρα πολλά χρόνια ψυχοθεραπεία, κάνω δέκα χρόνια ψυχόδραμα και έχω κάνει και πριν ατομικά πάρα πολλά χρόνια. Μπορεί να είναι και εφτά χρόνια που έκανα ατομικά. Δηλαδή στο σύνολο είναι δεκαεφτά χρόνια», είπε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα