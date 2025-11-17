Ο Ράιαν Κούγκλερ επιστρέφει στη Marvel με το «Black Panther 3»
Ο Ράιαν Κούγκλερ επιστρέφει στη Marvel με το «Black Panther 3»
Tα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές του 2027
Παρά τη μεγάλη επιτυχία της πρόσφατης κινηματογραφικής του δουλειάς με τίτλο «Sinners», με την οποία εξασφάλισε λευκή επιταγή για να επιλέξει οποιοδήποτε κινηματογραφικό πρότζεκτ με απεριόριστο προϋπολογισμό, ο διάσημος σκηνοθέτης Ράιαν Κούγκλερ αποφάσισε να επιστρέψει στο σύμπαν της Marvel.
Ο υποψήφιος για Όσκαρ σκηνοθέτης και σεναριογράφος επιβεβαίωσε στο Deadline ότι η τρίτη ταινία «Black Panther» είναι το επόμενο καλλιτεχνικό του βήμα, τερματίζοντας τις φήμες που κυκλοφορούσαν για μήνες. «Είμαστε βαθιά μέσα σε αυτό. Είναι το επόμενο. Ναι, είναι η επόμενη ταινία», είπε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με το World of Reel τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές του 2027, ενώ η ημερομηνία κυκλοφορίας φέρεται να έχει ήδη κλειδώσει για τον Φεβρουάριο του 2028.
Τον Νοέμβριο του 2024, ο Ντένζελ Ουάσινγκτον επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του στην επερχόμενη ταινία «Black Panther». Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην Αυστραλία για την προώθηση του «Gladiator II», αποκάλυψε ότι ο Ράιαν Κούγκλερ «γράφει έναν ρόλο για μένα».
Το «Black Panther: Wakanda Forever» κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2022 και, αν και δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα έσοδα του πρώτου φιλμ (2018), παραμένει η ταινία του MCU με τις υψηλότερες εισπράξεις των τελευταίων πέντε ετών, έχοντας αποφέρει 859 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.
Επιπλέον, ο Κούγκλερ φέρεται να ετοιμάζει το reboot της θρυλικής σειράς «The X-Files» για λογαριασμό της 20th Century, όπου πιθανότατα να κάνει πρεμιέρα στο Disney+.
Φωτογραφία: Shutterstock
Ο υποψήφιος για Όσκαρ σκηνοθέτης και σεναριογράφος επιβεβαίωσε στο Deadline ότι η τρίτη ταινία «Black Panther» είναι το επόμενο καλλιτεχνικό του βήμα, τερματίζοντας τις φήμες που κυκλοφορούσαν για μήνες. «Είμαστε βαθιά μέσα σε αυτό. Είναι το επόμενο. Ναι, είναι η επόμενη ταινία», είπε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με το World of Reel τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές του 2027, ενώ η ημερομηνία κυκλοφορίας φέρεται να έχει ήδη κλειδώσει για τον Φεβρουάριο του 2028.
Ryan Coogler Confirms 'Black Panther 3' Is His "Next Movie" https://t.co/Wrz3NiKoix— Deadline (@DEADLINE) November 15, 2025
Το «Black Panther: Wakanda Forever» κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2022 και, αν και δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα έσοδα του πρώτου φιλμ (2018), παραμένει η ταινία του MCU με τις υψηλότερες εισπράξεις των τελευταίων πέντε ετών, έχοντας αποφέρει 859 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.
Επιπλέον, ο Κούγκλερ φέρεται να ετοιμάζει το reboot της θρυλικής σειράς «The X-Files» για λογαριασμό της 20th Century, όπου πιθανότατα να κάνει πρεμιέρα στο Disney+.
Φωτογραφία: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα