Ιωάννα Τούνη: Έχουν πάρει ρεπό όλες οι τόξικ κιτρινιάρικες εκπομπές και μπορώ πλέον να χαρώ το καλοκαιράκι σαν άνθρωπος
Ιωάννα Τούνη: Έχουν πάρει ρεπό όλες οι τόξικ κιτρινιάρικες εκπομπές και μπορώ πλέον να χαρώ το καλοκαιράκι σαν άνθρωπος
Η influencer πριν από μερικές ημέρες κατακρίθηκε σε πρωινές εκπομπές για μία ανάρτησή της στα social media, γεγονός που την ενόχλησε
Το καλοκαίρι δήλωσε πως μπορεί πλέον να χαρεί η Ιωάννα Τούνη, καθώς οι εκπομπές τις οποίες χαρακτήρισε «τοξικές και κίτρινες» έχουν πλέον ολοκληρωθεί.
Η influencer ανέβασε ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, κατά το οποίο ανέφερε πως από εδώ και πέρα θα μπορεί να απολαύσει την καθημερινότητά της, χωρίς να σχολιάζονται στα τηλεοπτικά πλατό όσα δημοσιεύει η ίδια στα social media της.
Η Ιωάννα Τούνη είπε χαρακτηριστικά: «Καλημέρα συμπεθέρα μου. Καλή Δευτερούλα, καλή εβδομάδα. Και ξέρεις πόσο ωραία εβδομάδα είναι αυτή ε; Πρώτη εβδομάδα μετά από πάρα πολύ καιρό χωρίς καθόλου κιτρινίλα, γιατί όλες οι τόξικ σκα**εκπομπές έχουν πάρει ρεπό για καλοκαίρι. Μπορούμε πλέον να χαρούμε το καλοκαίρι μας κι εμείς σαν άνθρωποι, με λιγότερα τόξικ θέματα, τα οποία δεν βγάζουν πουθενά. Καλοκαιράκι λοιπόν από σήμερα».
Δείτε το βίντεο
Η influencer, πριν από μερικές ημέρες, κατακρίθηκε στις πρωινές εκπομπές για ένα βίντεο που ανέβασε στο TikTok κάνοντας αέρα με χαρτονομίσματα, καθώς θεωρήθηκε πως έκανε επίδειξη πλούτου, κρατώντας στα χέρια της 500άρικα, κάτι που δεν ίσχυε.
Η Ιωάννα Τούνη ξέσπασε για το γεγονός αυτό μέσα από ένα νέο βίντεο, δηλώνοντας: «Το ότι η ελληνική τηλεόραση είναι ο απόλυτος βούρκος το γνώριζα, γι’ αυτό κιόλας είμαι απόλυτα αποστασιοποιημένη από όλο αυτό. Το ότι δεν υπάρχει στοιχειώδης δημοσιογραφία, επίσης το γνώριζα να σου πω την αλήθεια. Αλλά πάντα βρίσκουν τρόπο να με εκπλήσσουν άνθρωποι, οι οποίοι έχουν και καίριες θέσεις χρόνια στην τηλεόραση, και που προσδιορίζονται μάλιστα ως δημοσιογράφοι, κεντρικοί παρουσιαστές. Προς ενημέρωση όλων αυτών, είμαι για αρχή πάρα πολύ κουρασμένη να σας πω, δεν έχω καμία διάθεση να κάνω αυτό το βίντεο, απλά έχω κατέβει μόλις από υπερατλαντική πτήση και έχω ακούσει τα πάντα… για ένα χιουμοριστικό TikTok βίντεο, στο οποίο φαίνεται στα χέρια μου να κρατάω αυτά, τα οποία οι δημοσιογράφοι τα ονομάζουν πεντακοσάευρα».
Στη συνέχεια, απευθυνόμενη σε όσους βιάστηκαν να την κρίνουν και να βγάλουν συμπεράσματα, δήλωσε: «Θα πρέπει μάλλον να σας μάθω εγώ τη δουλειά σας. Αυτά δεν είναι πεντακοσάευρα. Είναι μπαλινέζικα χαρτονομίσματα. Η αξία τους είναι λιγότερη από πέντε ευρώ. Με 4,5 ευρώ στα χέρια μου έχω φάει το hate της ζωής μου για επίδειξη πλούτου».
Η influencer ανέβασε ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, κατά το οποίο ανέφερε πως από εδώ και πέρα θα μπορεί να απολαύσει την καθημερινότητά της, χωρίς να σχολιάζονται στα τηλεοπτικά πλατό όσα δημοσιεύει η ίδια στα social media της.
Η Ιωάννα Τούνη είπε χαρακτηριστικά: «Καλημέρα συμπεθέρα μου. Καλή Δευτερούλα, καλή εβδομάδα. Και ξέρεις πόσο ωραία εβδομάδα είναι αυτή ε; Πρώτη εβδομάδα μετά από πάρα πολύ καιρό χωρίς καθόλου κιτρινίλα, γιατί όλες οι τόξικ σκα**εκπομπές έχουν πάρει ρεπό για καλοκαίρι. Μπορούμε πλέον να χαρούμε το καλοκαίρι μας κι εμείς σαν άνθρωποι, με λιγότερα τόξικ θέματα, τα οποία δεν βγάζουν πουθενά. Καλοκαιράκι λοιπόν από σήμερα».
Δείτε το βίντεο
Η influencer, πριν από μερικές ημέρες, κατακρίθηκε στις πρωινές εκπομπές για ένα βίντεο που ανέβασε στο TikTok κάνοντας αέρα με χαρτονομίσματα, καθώς θεωρήθηκε πως έκανε επίδειξη πλούτου, κρατώντας στα χέρια της 500άρικα, κάτι που δεν ίσχυε.
@bubblegun_world Δεν αφήνουμε τα bubblegungirls παραπονεμένα, χρησιμοποίησε τον κωδικό “BALI” για -20% σε ΟΛΟΟΟΟ το site της BUBBLEGUN🫶🏼 #bubblegun #bubblegungirls #bali @Ioanna Touni @efigkouta @Stela Passari @mariannagrfld @Venetia @Alexia✨Upinthehype @Theclassysavage ♬ Originalton - Die Kameraden 🙆♂️
Η Ιωάννα Τούνη ξέσπασε για το γεγονός αυτό μέσα από ένα νέο βίντεο, δηλώνοντας: «Το ότι η ελληνική τηλεόραση είναι ο απόλυτος βούρκος το γνώριζα, γι’ αυτό κιόλας είμαι απόλυτα αποστασιοποιημένη από όλο αυτό. Το ότι δεν υπάρχει στοιχειώδης δημοσιογραφία, επίσης το γνώριζα να σου πω την αλήθεια. Αλλά πάντα βρίσκουν τρόπο να με εκπλήσσουν άνθρωποι, οι οποίοι έχουν και καίριες θέσεις χρόνια στην τηλεόραση, και που προσδιορίζονται μάλιστα ως δημοσιογράφοι, κεντρικοί παρουσιαστές. Προς ενημέρωση όλων αυτών, είμαι για αρχή πάρα πολύ κουρασμένη να σας πω, δεν έχω καμία διάθεση να κάνω αυτό το βίντεο, απλά έχω κατέβει μόλις από υπερατλαντική πτήση και έχω ακούσει τα πάντα… για ένα χιουμοριστικό TikTok βίντεο, στο οποίο φαίνεται στα χέρια μου να κρατάω αυτά, τα οποία οι δημοσιογράφοι τα ονομάζουν πεντακοσάευρα».
Στη συνέχεια, απευθυνόμενη σε όσους βιάστηκαν να την κρίνουν και να βγάλουν συμπεράσματα, δήλωσε: «Θα πρέπει μάλλον να σας μάθω εγώ τη δουλειά σας. Αυτά δεν είναι πεντακοσάευρα. Είναι μπαλινέζικα χαρτονομίσματα. Η αξία τους είναι λιγότερη από πέντε ευρώ. Με 4,5 ευρώ στα χέρια μου έχω φάει το hate της ζωής μου για επίδειξη πλούτου».
@j.touni Όταν πέφτουν τα νούμερα στις εκπομπές πως γίνεται ΠΑΝΤΑ να πρέπει να λασπολογούν για εμένα λέγοντας αισχρολογίες και ψέματα, ώστε να πάρουν λίγο παραπάνω τηλεθέαση; ΑΠΛΑ ΝΤΡΟΠΗ #φοργιου #jtouni #μπεςφοργιου #viral ♬ original sound - Ioanna Touni
Παράλληλα, σε Instagram story της έδειξε ξανά ένα από τα χαρτονομίσματα που κρατούσε στο βίντεο και τόνισε: «Όταν η τρομερή δημοσιογραφία σου δεν μπορεί καν να ξεχωρίσει τα χαρτονομίσματα των 500 ευρώ από των 5 ευρώ. Απορώ πώς κάποιοι άνθρωποι έχουν βήμα και λόγο στην τηλεόραση».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα