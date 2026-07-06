Ιωάννα Τούνη: Έχουν πάρει ρεπό όλες οι τόξικ κιτρινιάρικες εκπομπές και μπορώ πλέον να χαρώ το καλοκαιράκι σαν άνθρωπος

Παράλληλα, σε Instagram story της έδειξε ξανά ένα από τα χαρτονομίσματα που κρατούσε στο βίντεο και τόνισε: «Όταν η τρομερή δημοσιογραφία σου δεν μπορεί καν να ξεχωρίσει τα χαρτονομίσματα των 500 ευρώ από των 5 ευρώ. Απορώ πώς κάποιοι άνθρωποι έχουν βήμα και λόγο στην τηλεόραση».