Πάνος Τελάλης: Δεν ονειρευόμουν να γίνω μάγειρας, κατά τύχη έγινα, δήλωσε ο νικητής του MasterChef
Πάνος Τελάλης: Δεν ονειρευόμουν να γίνω μάγειρας, κατά τύχη έγινα, δήλωσε ο νικητής του MasterChef
Πρώτη φορά μαγείρεψα στη σχολή μαγειρικής, εξήγησε
Τη διαδρομή του προς τη μαγειρική περιέγραψε ο φετινός νικητής του MasterChef. Ο Πάνος Τελάλης διευκρίνισε πως δεν όνειρό του να ακολουθήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα. Όπως είπε, ήθελε να γίνει μπάρμαν, αλλά η μαγειρική μπήκε τυχαία στη ζωή του, όταν έπιασε δουλειά σε ένα εστιατόριο.
«Δεν ονειρευόμουν να γίνω μάγειρας. Πιο μικρός ήθελα να γίνω μπάρμαν. Δεν μαγείρευα από παιδί, ούτε –όπως λένε πολλοί– ότι έμαθαν να μαγειρεύουν πλάι στη γιαγιά τους. Πρώτη φορά μαγείρεψα στη σχολή μαγειρικής. Έγινα μάγειρας κατά τύχη. Παράλληλα με τη σχολή, είχα πιάσει δουλειά σε ένα εστιατόριο ως λαντζομάγειρας και στο πρώτο σέρβις στην κουζίνα ενθουσιάστηκα», τόνισε ο Πάνος Τελάλης σε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό OK!
Από τότε που ξεκίνησε να δραστηριοποιείται ως μάγειρας, ονειρευόταν να συμμετάσχει στο MasterChef. Πιο αναλυτικά, σημείωσε: «Πάντα ονειρευόμουν να πάρω μέρος στο παιχνίδι. Θυμάμαι το έβλεπα και έλεγα: ''Και εγώ θέλω να γίνω ΜasterChef''. Τελικά, με παρακίνησαν οι φίλοι μου, το ήθελα κι εγώ πολύ και έστειλα την αίτηση. Μου άρεσαν πάρα πολύ οι δοκιμασίες, τα mystery boxes και τα τεστ δημιουργικότητας. Με ιντρίγκαραν κυρίως τα μαγειρικά κουίζ, να δημιουργήσω για παράδειγμα ένα πιάτο με 10 υλικά, χωρίς να γνωρίζω από πριν ποια είναι».
Όσον αφορά στο πώς σκοπεύει να ξοδέψει το έπαθλο των 100.000 ευρώ, ο Πάνος Τελάλης εξήγησε πως θα ήθελε να τα επενδύσει σε ένα δικό του εστιατόριο. «Ονειρεύομαι στο μέλλον να ανοίξω το δικό μου εστιατόριο. Αρχικά, όμως, θέλω να αναλάβω μαγαζιά και να ασχοληθώ με διάφορα άλλα που έχω στο μυαλό μου. Επίσης, θέλω πολύ να πάω διακοπές. Τότε θα τελειοποιήσω ουσιαστικά τις ιδέες μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Δεν ονειρευόμουν να γίνω μάγειρας. Πιο μικρός ήθελα να γίνω μπάρμαν. Δεν μαγείρευα από παιδί, ούτε –όπως λένε πολλοί– ότι έμαθαν να μαγειρεύουν πλάι στη γιαγιά τους. Πρώτη φορά μαγείρεψα στη σχολή μαγειρικής. Έγινα μάγειρας κατά τύχη. Παράλληλα με τη σχολή, είχα πιάσει δουλειά σε ένα εστιατόριο ως λαντζομάγειρας και στο πρώτο σέρβις στην κουζίνα ενθουσιάστηκα», τόνισε ο Πάνος Τελάλης σε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό OK!
Από τότε που ξεκίνησε να δραστηριοποιείται ως μάγειρας, ονειρευόταν να συμμετάσχει στο MasterChef. Πιο αναλυτικά, σημείωσε: «Πάντα ονειρευόμουν να πάρω μέρος στο παιχνίδι. Θυμάμαι το έβλεπα και έλεγα: ''Και εγώ θέλω να γίνω ΜasterChef''. Τελικά, με παρακίνησαν οι φίλοι μου, το ήθελα κι εγώ πολύ και έστειλα την αίτηση. Μου άρεσαν πάρα πολύ οι δοκιμασίες, τα mystery boxes και τα τεστ δημιουργικότητας. Με ιντρίγκαραν κυρίως τα μαγειρικά κουίζ, να δημιουργήσω για παράδειγμα ένα πιάτο με 10 υλικά, χωρίς να γνωρίζω από πριν ποια είναι».
Όσον αφορά στο πώς σκοπεύει να ξοδέψει το έπαθλο των 100.000 ευρώ, ο Πάνος Τελάλης εξήγησε πως θα ήθελε να τα επενδύσει σε ένα δικό του εστιατόριο. «Ονειρεύομαι στο μέλλον να ανοίξω το δικό μου εστιατόριο. Αρχικά, όμως, θέλω να αναλάβω μαγαζιά και να ασχοληθώ με διάφορα άλλα που έχω στο μυαλό μου. Επίσης, θέλω πολύ να πάω διακοπές. Τότε θα τελειοποιήσω ουσιαστικά τις ιδέες μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.
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