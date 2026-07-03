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Τέλος ο Κώστας Τσουρός από τον ΣΚΑΪ, η ανακοίνωση του σταθμού
Τέλος ο Κώστας Τσουρός από τον ΣΚΑΪ, η ανακοίνωση του σταθμού
Ο παρουσιαστής ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με το κανάλι μετά από μία σεζόν
Με επίσημη ανακοίνωση ο σταθμός του ΣΚΑΪ αποκάλυψε το τέλος της συνεργασίας του με τον Κώστα Τσουρό.
Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το κανάλι ευχαρίστησε τον παρουσιαστή για τον επαγγελματισμό του και τον σεβασμό με τον οποίο αντιμετώπισε τους τηλεθεατές της εκπομπής «Το'χουμε» για το διάστημα που αυτή διήρκησε και ευχήθηκε καλή επιτυχία στα επόμενα βήματά του.
Η ανακοίνωση αναφέρει αναλυτικά:
«Ο ΣΚΑΪ, σε συμφωνία με τον Κώστα Τσουρό ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους. Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής υπηρέτησε την εκπομπή ΤΟ ‘ΧΟΥΜΕ! με υποδειγματικό επαγγελματισμό και σεβασμό στους τηλεθεατές. Ο ΣΚΑΪ τον ευχαριστεί και του εύχεται καλή επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια».
Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το κανάλι ευχαρίστησε τον παρουσιαστή για τον επαγγελματισμό του και τον σεβασμό με τον οποίο αντιμετώπισε τους τηλεθεατές της εκπομπής «Το'χουμε» για το διάστημα που αυτή διήρκησε και ευχήθηκε καλή επιτυχία στα επόμενα βήματά του.
Η ανακοίνωση αναφέρει αναλυτικά:
«Ο ΣΚΑΪ, σε συμφωνία με τον Κώστα Τσουρό ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους. Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής υπηρέτησε την εκπομπή ΤΟ ‘ΧΟΥΜΕ! με υποδειγματικό επαγγελματισμό και σεβασμό στους τηλεθεατές. Ο ΣΚΑΪ τον ευχαριστεί και του εύχεται καλή επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια».
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