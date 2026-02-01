Θοδωρής Μαραντίνης για το τέλος των Onirama: Είναι ώριμο να αφήνεις τα πράγματα εκεί που πρέπει χωρίς να φθαρούν
Θοδωρής Μαραντίνης για το τέλος των Onirama: Είναι ώριμο να αφήνεις τα πράγματα εκεί που πρέπει χωρίς να φθαρούν
Είναι καλό για όλους μας να κάνουμε μία παύση, είπε ο τραγουδιστής
Για το τέλος των Onirama μίλησε ο Θοδωρής Μαραντίνης, επισημαίνοντας πως κάθε μέλος του συγκροτήματος ήθελε αυτή την παύση για διαφορετικούς λόγους και τόνισε πως είναι ώριμο τα πράγματα να σταματούν τη στιγμή που πρέπει, πριν φθαρούν.
Ο τραγουδιστής ανακοίνωσε πριν από μερικές ημέρες πως το συγκρότημα κλείνει τον κύκλο του και σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου εξήγησε τους λόγους που οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση με τους συνεργάτες του.
Ο Θοδωρής Μαραντίνης ανέφερε: «Όλα τα ωραία πράγματα νομίζω είναι ώριμο να τα αφήνεις κάποια στιγμή εκεί που πρέπει χωρίς να φθαρούν ή να σου δημιουργήσουν μία στενοχώρια. Με τους Onirama έχουμε γίνει οικογένεια μετά από 25 χρόνια. Δε θεωρώ ότι αυτό το πράγμα σταματάει αλλά έχουμε πει ότι είναι καλό για όλους μας, και για διαφορετικούς λόγους για τον καθένα, αυτό να κάνει μια παύση».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dg3gf0v0c43d)
Στη συνέχεια της συνέντευξης, ο τραγουδιστής δήλωσε πως θα ήθελε να ασχοληθεί με την τηλεόραση: «Μου αρέσει η τηλεόραση. Σε μία εκπομπή που θα έχει λίγο σχέση με την εκπομπή, θα μπορούσα να λειτουργήσω πολύ καλά. Μου έχουν προτείνει αρκετές φορές να είμαι σε πάνελ», ενώ απάντησε και για το ενδεχόμενο να βρεθεί στην Eurovision: «Θα τολμούσα την Eurovision. Για έναν καλλιτέχνη είναι πολύ ωραία εμπειρία», σημείωσε.
Για τις αναρτήσεις που έσβησε από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, είπε: «Σημειολογικά το μήνυμα που ήθελα να περάσω είναι ότι ξεκινάω από την αρχή».
Όταν ρωτήθηκε πώς είναι σαν πατέρας της, επισήμανε: «Δεν ξέρω αν μπορώ να με κρίνω ως πατέρα».
Στο τέλος, ο Θοδωρής Μαραντίνης μίλησε για τα απωθημένα που μπορεί να έχει και ανέφερε: «Απωθημένα νομίζω έχουμε όλοι. Μου λείπει ένα σπίτι στο βουνό».
Ο τραγουδιστής ανακοίνωσε πριν από μερικές ημέρες πως το συγκρότημα κλείνει τον κύκλο του και σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου εξήγησε τους λόγους που οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση με τους συνεργάτες του.
Ο Θοδωρής Μαραντίνης ανέφερε: «Όλα τα ωραία πράγματα νομίζω είναι ώριμο να τα αφήνεις κάποια στιγμή εκεί που πρέπει χωρίς να φθαρούν ή να σου δημιουργήσουν μία στενοχώρια. Με τους Onirama έχουμε γίνει οικογένεια μετά από 25 χρόνια. Δε θεωρώ ότι αυτό το πράγμα σταματάει αλλά έχουμε πει ότι είναι καλό για όλους μας, και για διαφορετικούς λόγους για τον καθένα, αυτό να κάνει μια παύση».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια της συνέντευξης, ο τραγουδιστής δήλωσε πως θα ήθελε να ασχοληθεί με την τηλεόραση: «Μου αρέσει η τηλεόραση. Σε μία εκπομπή που θα έχει λίγο σχέση με την εκπομπή, θα μπορούσα να λειτουργήσω πολύ καλά. Μου έχουν προτείνει αρκετές φορές να είμαι σε πάνελ», ενώ απάντησε και για το ενδεχόμενο να βρεθεί στην Eurovision: «Θα τολμούσα την Eurovision. Για έναν καλλιτέχνη είναι πολύ ωραία εμπειρία», σημείωσε.
Για τις αναρτήσεις που έσβησε από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, είπε: «Σημειολογικά το μήνυμα που ήθελα να περάσω είναι ότι ξεκινάω από την αρχή».
Όταν ρωτήθηκε πώς είναι σαν πατέρας της, επισήμανε: «Δεν ξέρω αν μπορώ να με κρίνω ως πατέρα».
Στο τέλος, ο Θοδωρής Μαραντίνης μίλησε για τα απωθημένα που μπορεί να έχει και ανέφερε: «Απωθημένα νομίζω έχουμε όλοι. Μου λείπει ένα σπίτι στο βουνό».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα