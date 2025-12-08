Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έκανε βόλτα με τον Τζέικ Μπον Τζόβι και την κόρη τους στη Νέα Υόρκη
Το ζευγάρι ανακοίνωσε ότι υιοθέτησε την κόρη του τον Αύγουστο
Μια κοινή έξοδο με την κόρη της και τον Τζέικ Μπον Τζόβι πραγματοποίησε η Μίλι Μπόμπι Μπράουν στη Νέα Υόρκη.
Ο φακός απαθανάτισε το ζευγάρι την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου σε οικογενειακές στιγμές, περπατώντας χαμογελαστοί στο Μανχάταν.
Η Μπράουν και ο Μπον Τζόβι που υιοθέτησαν το καλοκαίρι το πρώτο τους παιδί, έδειχναν να απολαμβάνουν τη βόλτα τους, όσο η ηθοποιός είχε σε μάρσιπο το μωρό της. Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν φορούσε ένα μακρύ μπουφάν και ο σύζυγός της εθεάθη με τζάκετ και τζιν.
Δείτε τις φωτογραφίες
Η Μπράουν αποκάλυψε επίσης πρόσφατα ότι έχει πάρει το επώνυμο του συζύγου της, Μποντζιόβι, παρουσιάζοντας το νέο της όνομα: Μίλι Μπόνι Μποντζιόβι. Η απόφασή της αποκαλύφθηκε σε συνέντευξη με τον συμπρωταγωνιστή της, Νόα Σναπ, ο οποίος μπέρδεψε το νέο της επώνυμο, προτού εκείνη τον διορθώσει.
Φωτογραφίες: BrosNYC / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Φωτογραφίες: BrosNYC / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
