Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έκανε βόλτα με τον Τζέικ Μπον Τζόβι και την κόρη τους στη Νέα Υόρκη
GALA
Μίλι Μπόμπι Μπράουν Τζέικ Μπον Τζόβι Κόρη

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έκανε βόλτα με τον Τζέικ Μπον Τζόβι και την κόρη τους στη Νέα Υόρκη

Το ζευγάρι ανακοίνωσε ότι υιοθέτησε την κόρη του τον Αύγουστο

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έκανε βόλτα με τον Τζέικ Μπον Τζόβι και την κόρη τους στη Νέα Υόρκη
Ιωάννα Μαρίνου
Μια κοινή έξοδο με την κόρη της και τον Τζέικ Μπον Τζόβι πραγματοποίησε η Μίλι Μπόμπι Μπράουν στη Νέα Υόρκη.

Ο φακός απαθανάτισε το ζευγάρι την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου σε οικογενειακές στιγμές, περπατώντας χαμογελαστοί στο Μανχάταν

Η Μπράουν και ο Μπον Τζόβι που υιοθέτησαν το καλοκαίρι το πρώτο τους παιδί, έδειχναν να απολαμβάνουν τη βόλτα τους, όσο η ηθοποιός είχε σε μάρσιπο το μωρό της. Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν φορούσε ένα μακρύ μπουφάν και ο σύζυγός της εθεάθη με τζάκετ και τζιν.

Δείτε τις φωτογραφίες

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έκανε βόλτα με τον Τζέικ Μπον Τζόβι και την κόρη τους στη Νέα Υόρκη
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έκανε βόλτα με τον Τζέικ Μπον Τζόβι και την κόρη τους στη Νέα Υόρκη
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έκανε βόλτα με τον Τζέικ Μπον Τζόβι και την κόρη τους στη Νέα Υόρκη

Η Μπράουν αποκάλυψε επίσης πρόσφατα ότι έχει πάρει το επώνυμο του συζύγου της, Μποντζιόβι, παρουσιάζοντας το νέο της όνομα: Μίλι Μπόνι Μποντζιόβι. Η απόφασή της αποκαλύφθηκε σε συνέντευξη με τον συμπρωταγωνιστή της, Νόα Σναπ, ο οποίος μπέρδεψε το νέο της επώνυμο, προτού εκείνη τον διορθώσει.

Φωτογραφίες: BrosNYC / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Ιωάννα Μαρίνου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με απόλυτη επιτυχία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ιδιωτικού - δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ολοκληρώθηκαν τα έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop Mornos.

Garmin: ηγέτης και στα ηλεκτρονικά για σκάφη

Με λύσεις που περιλαμβάνουν GPS Plotter, βυθόμετρα, όργανα, αυτόματο πιλότο, ηχοσυστήματα, VHF, κάμερες, ραντάρ και πολλά ακόμα, μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες κάθε σκάφους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης