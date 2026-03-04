Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Γιάννης Κότσιρας: Η παρατήρηση για το λάθος στους στίχους του «Πώς μπορώ» και η απορία «η Τίνα Βρω ποια είναι;»
Γιάννης Κότσιρας: Η παρατήρηση για το λάθος στους στίχους του «Πώς μπορώ» και η απορία «η Τίνα Βρω ποια είναι;»
Οι στίχοι του τραγουδιού του Γιάννη Κότσιρα, «Πώς μπορώ», αποτελούν ένα... διαχρονικό πρόβλημα στις συναυλίες του τραγουδιστή
Οι στίχοι του τραγουδιού του Γιάννη Κότσιρα, «Πώς μπορώ», αποτελούν ένα... διαχρονικό πρόβλημα στις συναυλίες του τραγουδιστή.
Αυτό συνέβη και στη συναυλία που έδωσε στο πρώτο Menta Live του ομώνυμου ραδιοφωνικού σταθμού για το 2026.
Όταν, δηλαδή, έδωσε το μικρόφωνο στο κοινό για να τραγουδήσει το «Πώς μπορώ», οι θεατές έκαναν λάθος στο ρεφρέν και αντί για «πώς μπορώ, τι να βρω για να πετάξω;», τραγούδησαν «πώς μπορώ, τι να βρω για να σ΄ αλλάξω;».
«Φταίω εγώ τώρα; Έβγαλα και τα ακουστικά για να δω αν θα ακούσω λάθος. Δεν άκουσα» είπε αρχικά.
«Σαν τον άλλο που μου έστειλε μήνυμα "ποια είναι η Τίνα Βρω;"» συμπλήρωσε ο Γιάννης Κότσιρας με το κοινό να ξεσπάσει σε γέλια.
Δείτε το βίντεο
Αυτό συνέβη και στη συναυλία που έδωσε στο πρώτο Menta Live του ομώνυμου ραδιοφωνικού σταθμού για το 2026.
Όταν, δηλαδή, έδωσε το μικρόφωνο στο κοινό για να τραγουδήσει το «Πώς μπορώ», οι θεατές έκαναν λάθος στο ρεφρέν και αντί για «πώς μπορώ, τι να βρω για να πετάξω;», τραγούδησαν «πώς μπορώ, τι να βρω για να σ΄ αλλάξω;».
«Φταίω εγώ τώρα; Έβγαλα και τα ακουστικά για να δω αν θα ακούσω λάθος. Δεν άκουσα» είπε αρχικά.
«Σαν τον άλλο που μου έστειλε μήνυμα "ποια είναι η Τίνα Βρω;"» συμπλήρωσε ο Γιάννης Κότσιρας με το κοινό να ξεσπάσει σε γέλια.
Δείτε το βίντεο
@menta88fm «Η Τίνα Βρω ποια είναι;» Για κάτι τέτοιες στιγμές δημιουργήθηκαν τα Μέντα Live… *Ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της εποχής μας, ανέβηκε στην σκηνή του πρώτου Μέντα Live για το 2026. 🎙️Menta Live – Γιάννης Κότσιρας «Πώς Μπορώ» Μουσική: Αντώνης Μιτζέλος Στίχοι: Ελένη Ζιώγα Μέντα Live φτιάχνουμε μαζί τις επόμενες αναμνήσεις μας! #menta88 #mentalive #kotsiras ♬ πρωτότυπος ήχος - menta88
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα