Βασίλης Ζούλιας: Το δικό μου πάρτι το έχω κάνει με το Emily in Paris, μου ζήτησαν μία λίστα Ελλήνων σχεδιαστών
Είχα στείλει μία λίστα με δέκα συναδέλφους στην Πατρίσια Φιλντ, εξήγησε
Στη συμμετοχή του στο Emily in Paris αναφέρθηκε ο Βασίλης Ζούλιας, διευκρινίζοντας πως έχει κλείσει αυτός ο κύκλος. Ο σχεδιαστής μόδας, δημιουργίες του οποίου είχε φορέσει η Λίλι Κόλινς ως πρωταγωνίστρια της δημοφιλούς σειράς, εξήγησε ότι του ζητήθηκε να ετοιμάσει μία λίστα με Έλληνες συναδέλφους του για την επερχόμενη σεζόν που φήμες τη θέλουν να γυρίζεται στην Ελλάδα.
«Το Emily in Paris έρχεται στην Ελλάδα, το δικό μου πάρτι το έχω κάνει με το Emily in Paris. Μου ζήτησαν μία λίστα Ελλήνων σχεδιαστών η Πατρίσια Φιλντ, η θρυλική στιλίστρια του Sex and the City, και είχα στείλει μία λίστα με δέκα συναδέλφους. Ελπίζω να χαρούν και αυτοί», είπε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Ζούλιας στην εκπομπή «Super Κατερίνα», την Πέμπτη 5 Μαρτίου.
Δείτε το βίντεο
Στην ίδια συνέντευξη ο σχεδιαστής μόδας έκανε μία αναφορά στη Βίκυ Καγιά, τονίζοντας πως η σχέση τους είναι σχεδόν οικογενειακή. Πιο αναλυτικά, σημείωσε: «Μερικές φορές μου λέει η Βίκυ Καγιά “Και με ΠΙ θα με βγάλεις στην πασαρέλα”. Με τη Βίκυ είμαστε σχεδόν σαν οικογένεια».
Περιγράφοντας ένα περιστατικό από συνεργασία τους στο παρελθόν, αφηγήθηκε: «Θυμάστε την ημέρα του σεισμού, του μεγάλου; Λοιπόν, εδώ είναι η Βίκυ, κάνει την ρεπόρτερ, εδώ της κάνουν τα μαλλιά, που λέει τις ειδήσεις σε μεγάλο κανάλι. Αυτό ήταν το concept. Μπήκαμε σε μία λιμουζίνα, ήταν με τον Ερρίκο Πετιλόν, ο οποίος ήταν ο διεφθαρμένος πολιτικός. Η Βίκυ φόραγε μια φούστα με σκίσιμο και μόλις έβαλε ο Ερρίκος Πετιλόν το χέρι στο πόδι, έγινε ο σεισμός».
