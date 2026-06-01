Πανελλαδικές 2026: Συνεχίζεται η εξεταστική διαδικασία για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, στο επίκεντρο τα μαθήματα Προσανατολισμού

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026,
καθώς οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων
(ΕΠΑΛ) και των Γενικών Λυκείων
(ΓΕΛ) εισέρχονται στην επόμενη κρίσιμη φάση της διαδικασίας.
Πιο αναλυτικά, την Τρίτη 2 Ιουνίου, οι μαθητές των ΕΠΑΛ εξετάζονται στα Μαθηματικά (Άλγεβρα), μάθημα Γενικής Παιδείας, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας, σύμφωνα με το πρόγραμμα του υπουργείου Παιδείας.
Για τους υποψηφίους των ΓΕΛ, η συνέχεια δίνεται την Τετάρτη 3 Ιουνίου με την έναρξη των μαθημάτων Προσανατολισμού. Οι μαθητές των Ανθρωπιστικών Σπουδών θα εξεταστούν στα Αρχαία Ελληνικά, οι υποψήφιοι των Θετικών Σπουδών και των Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής στα Μαθηματικά, ενώ οι μαθητές των Σπουδών Υγείας στη Βιολογία.
Η εξεταστική διαδικασία των ΓΕΛ θα συνεχιστεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου με τα Λατινικά για τις Ανθρωπιστικές Σπουδές, τη Χημεία για τις Θετικές Σπουδές και τις Σπουδές Υγείας, καθώς και την Πληροφορική για τις Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής.
Υπενθυμίζεται, ότι οι Πανελλαδικές εξετάσεις ξεκίνησαν την Παρασκευή 29 Μαϊου για τους υποψηφίους των ΓΕΛ με το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και το Σάββατο 30 Μαϊου για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ με το μάθημα των Νέων Ελληνικών.
Ξεκινά η βαθμολόγηση των γραπτών
Παράλληλα με τη διεξαγωγή των εξετάσεων, προχωρά και η διαδικασία αξιολόγησης
των γραπτών. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, προηγείται η πειραματική βαθμολόγηση, με στόχο να εντοπιστούν τυχόν ζητήματα, που απαιτούν διευκρινίσεις προς τους βαθμολογητές από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων.
Η κανονική βαθμολόγηση αναμένεται να ξεκινήσει αμέσως μετά, στα βαθμολογικά κέντρα όλης της χώρας, ώστε να προχωρήσει ομαλά η διαδικασία έκδοσης των αποτελεσμάτων.
Κοινό χαρακτηριστικό των εξετάσεων στα τρία μαθήματα προσανατολισμού των ΓΕΛ, είναι η κατανομή της βαθμολογίας σε τέσσερα θέματα, με στόχο να αξιολογηθούν διαφορετικά επίπεδα γνώσεων, κριτικής σκέψης και εφαρμογής της ύλης.
Σε εξεταστικούς ρυθμούς και τα σχολεία
Από αύριο Τρίτη, 2 Ιουνίου, ξεκινούν επίσης οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια
όλης της χώρας, σηματοδοτώντας την έναρξη της τελικής εξεταστικής περιόδου για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Την ίδια στιγμή, συνεχίζονται οι προαγωγικές εξετάσεις για τους μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου.