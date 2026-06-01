Εκτοξεύτηκαν οι τιμές του πετρελαίου μετά την απόφαση του Ιράν να διακόψει τις συζητήσεις με τις ΗΠΑ
Η πληροφορία για την απόφαση του Ιράν να διακόψει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ εκτόξευσαν τις τιμές του πετρελαίου που είχαν ήδη αυξηθεί λόγω της έντασης του σαββατοκύριακου ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον
Στις 16.05, η τιμή του Brent, παραδόσεως Αυγούστου, αυξήθηκε κατά 6,60% στα 97,13 δολάρια/βαρέλι.
Ταυτόχρονα, το αμερικανικό West Texas, παραδόσεως Ιουλίου, αυξανόταν κατά 7,62% στα 94,02 δολάρια.
Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραφαν ήδη ισχυρή άνοδο, καθώς η απόφαση του Ισραήλ να επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για νέα αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή και έθεσε υπό αμφισβήτηση τις ελπίδες για διατήρηση της εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.
Το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς για τις τιμές του αργού, ενισχύθηκε αρχικά κατά 2,43% στα 93,33 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε άνοδο 2,76%, φθάνοντας στα 89,77 δολάρια ανά βαρέλι.
Άνοδος μετά την απόφαση του Ισραήλ να επεκτείνει τις επιχειρήσεις στο Λίβανο
