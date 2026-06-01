Σερένα Γουίλιαμς: Επιστρέφει στη δράση στα 44 της χρόνια η Αμερικανίδα πρωταθλήτρια
SPORTS
Σερένα Γουίλιαμς Τένις Wimbledon

Σερένα Γουίλιαμς: Επιστρέφει στη δράση στα 44 της χρόνια η Αμερικανίδα πρωταθλήτρια

Η θρυλική Αμερικανίδα θα συμμετάσχει στο  τουρνουά του Queen's και βάζει πλώρη για το Wimbledon

Σερένα Γουίλιαμς: Επιστρέφει στη δράση στα 44 της χρόνια η Αμερικανίδα πρωταθλήτρια
Αντώνης Πατσούρας
Είναι πλέον επίσημο. Η θρυλική Σερένα Γουίλιαμς επιστρέφει στη δράση τέσσερα χρόνια μετά από την απόσυρσή της στο US Open του 2022.

Η θρυλική Αμερικανίδα τενίστρια που είναι πλέον 44 ετών θα συμμετάσχει στο τουρνουά του Queen's στο Λονδίνο αφού πήρε wild card. Το τουρνουά αρχίζει στις 8 Ιουνίου. 



Θα παίξει στο διπλό με παρτενέρ την 19χρονη Καναδή Βικτόρια Εμπόκο. Εάν είναι στην κατάσταση που θέλει το πιθανότερο είναι να την δούμε και στο Wimbledon!

H Σερένα Γουίλιαμς είναι κάτοχος 23 τίτλων Grand Slam στο απλό και για πολλούς είναι η κορυφαία όλων των εποχών.



Κλείσιμο
Στην καριέρα της κέρδισε 73 τίτλους στο απλό και έβαλε 95 εκατ. δολάρια μόνο από το prize money.

«Το Queen's Club μοιάζει με το ιδανικό μέρος για να ξεκινήσει αυτό το επόμενο κεφάλαιο», δήλωσε η Σερένα.

«Το γρασίδι μου έχει χαρίσει μερικές από τις πιο σημαντικές στιγμές της καριέρας μου και είμαι ενθουσιασμένος που επιστρέφω αγωνιζόμενος σε μία από τις πιο εμβληματικές πίστες του αθλήματος».

Η 44χρονη Γουίλιαμς απέκτησε δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες στις 22 Φεβρουαρίου. Έπρεπε να περάσει έξι μήνες στην ομάδα ελέγχου αντιντόπινγκ του τένις για να επιστρέψει.



Αντώνης Πατσούρας

Thema Insights

Γιατί η επένδυση στο εργασιακό περιβάλλον αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το employer branding

Γιατί η επένδυση στο εργασιακό περιβάλλον αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το employer branding

Η επένδυση στον σύγχρονο χώρο εργασίας ξεκινά με μια απόφαση: να αντιμετωπιστεί το εργασιακό περιβάλλον ως αυτό που πραγματικά είναι, ένα κρίσιμο κομμάτι της στρατηγικής της επιχείρησης. Η ΔΡΟΜΕΑΣ προσφέρει ακριβώς αυτό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης