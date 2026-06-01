Σερένα Γουίλιαμς: Επιστρέφει στη δράση στα 44 της χρόνια η Αμερικανίδα πρωταθλήτρια

Είναι πλέον επίσημο. Η θρυλική Σερένα Γουίλιαμς
επιστρέφει στη δράση τέσσερα χρόνια μετά από την απόσυρσή της στο US Open του 2022.
Η θρυλική Αμερικανίδα τενίστρια που είναι πλέον 44 ετών θα συμμετάσχει στο τουρνουά του Queen's στο Λονδίνο αφού πήρε wild card. Το τουρνουά αρχίζει στις 8 Ιουνίου.
Θα παίξει στο διπλό με παρτενέρ την 19χρονη Καναδή Βικτόρια Εμπόκο. Εάν είναι στην κατάσταση που θέλει το πιθανότερο είναι να την δούμε και στο Wimbledon!
H Σερένα Γουίλιαμς είναι κάτοχος 23 τίτλων Grand Slam στο απλό και για πολλούς είναι η κορυφαία όλων των εποχών.
Στην καριέρα της κέρδισε 73 τίτλους στο απλό και έβαλε 95 εκατ. δολάρια μόνο από το prize money.
«Το Queen's Club μοιάζει με το ιδανικό μέρος για να ξεκινήσει αυτό το επόμενο κεφάλαιο», δήλωσε η Σερένα.
«Το γρασίδι μου έχει χαρίσει μερικές από τις πιο σημαντικές στιγμές της καριέρας μου και είμαι ενθουσιασμένος που επιστρέφω αγωνιζόμενος σε μία από τις πιο εμβληματικές πίστες του αθλήματος».
Η 44χρονη Γουίλιαμς απέκτησε δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες στις 22 Φεβρουαρίου. Έπρεπε να περάσει έξι μήνες στην ομάδα ελέγχου αντιντόπινγκ του τένις για να επιστρέψει.