Πωλίνα για Eurovision: Περιμέναμε κάτι καλύτερο, αλλά ο Ακύλας ήταν εξαιρετικός
Πωλίνα Ακύλας Eurovision Eurovision 2026

Όταν είδα τον Β' ημιτελικό είπα ότι η Βουλγαρία έχει ένα κομμάτι που θα πάει ψηλά, σχολίασε η τραγουδίστρια

Τη δέκατη θέση του Ακύλα στη Eurovision σχολίασε η Πωλίνα, τονίζοντας ότι και αν πολλοί περίμεναν ένα καλύτερο αποτέλεσμα, εκείνη βρήκε την εμφάνισή του εξαιρετική.

Η τραγουδίστρια έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» που προβλήθηκε την Παρασκευή 22 Μαΐου, αναφέροντας ότι ο Έλληνας εκπρόσωπος πιέστηκε από τα στοιχήματα που τον ήθελαν μέχρι και τη βραδιά του μεγάλου τελικού εντός της πεντάδας.

Πιο συγκεκριμένα, η Πωλίνα δήλωσε: «Περιμέναμε κάτι καλύτερο, αλλά ο Ακύλας ήταν εξαιρετικός. Όλα αυτά τα στοιχήματα και η πίεση σε κάνουν να νιώθεις καμία φορά ότι πρέπει να το φέρεις. Ένιωσε αυτό το βάρος. Θα περάσουν οι μέρες, θα αποφορτιστεί και θα απολαύσει και αυτός αυτό που έζησε, και θα σκεφτεί τι θα κάνει από εδώ και μπρος, αυτό έχει σημασία».

Όσο για τη Βουλγαρία που αναδείχτηκε η νικήτρια της φετινής Eurovision με την Dara, η Πωλίνα ανέφερε: «Όταν είδαν τον Β' ημιτελικό είπα ότι είναι ένα κομμάτι που θα πάει ψηλά» και πρόσθεσε: «Πίστεψα ότι στην πρώτη θέση θα είναι το δικό μας κομμάτι. Μας είχαν κάνει πλύση εγκεφάλου για τη Φινλανδία, αλλά εγώ δεν το πίστεψα. Όταν είδαν τον Β' ημιτελικό πίστεψα τη Βουλγαρία και τη Γαλλία επίσης».

Akylas - Ferto (LIVE) | Greece 🇬🇷 | Grand Final | Eurovision 2026
